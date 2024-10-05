日出康城晉海兩房「6字頭」易手 3年貶值29%｜二手蝕讓

LP10 兩房3年貶值17% 日出康城LP10兩房業主亦損手離場。利嘉閣地產將軍澳康城站分行A組高級市務經理林靖羲稱，將軍澳日出康城LP10 2B座低層D室最新628萬元售出，原業主蝕讓134.8萬元，3年貶值逾17%。單位實用面積約488方呎，採兩房連開放式廚房間隔，外望開揚園景。 林靖羲表示，新買家為外區租客，早前透過利嘉閣真盤源平台搵樓，覓得上述心水單位，即聯絡代理安排睇樓。客人鍾情LP10位處臨海地段，享優美景觀，加上屋苑樓齡新，亦可步行至港鐵康城站，出入方便，遂決定洽購。業主原叫價660萬元，議價後以628萬元易手，折合實用面積呎價約12,869元。