日出康城晉海兩房「6字頭」易手 3年貶值29%｜二手蝕讓

日出康城蝕讓潮持續。中原地產將軍澳都會駅分行經理張朗霆表示，日出康城4期晉海II最新錄得一宗成交，單位為5B座中層C室，實用面積491方呎，採兩房一廁間隔，單位座向西方，享開揚園景，最新以625萬元易手，平均實用呎價12,729元。
張朗霆指，新買家鍾情單位景觀尚算開揚，造價亦吸引，考慮片刻即決定入市自用。據了解，原業主於2021年6月以880萬元購入單位，持貨3年多，現沽貨帳面需蝕讓255萬元離場，單位期內貶值29%。
LP10兩房3年貶值17%
日出康城LP10兩房業主亦損手離場。利嘉閣地產將軍澳康城站分行A組高級市務經理林靖羲稱，將軍澳日出康城LP10 2B座低層D室最新628萬元售出，原業主蝕讓134.8萬元，3年貶值逾17%。單位實用面積約488方呎，採兩房連開放式廚房間隔，外望開揚園景。
林靖羲表示，新買家為外區租客，早前透過利嘉閣真盤源平台搵樓，覓得上述心水單位，即聯絡代理安排睇樓。客人鍾情LP10位處臨海地段，享優美景觀，加上屋苑樓齡新，亦可步行至港鐵康城站，出入方便，遂決定洽購。業主原叫價660萬元，議價後以628萬元易手，折合實用面積呎價約12,869元。
據悉，原業主於2021年以約762.8萬元一手購入單位，持貨約3年轉手，至今帳面虧損134.8萬元，單位期內貶值17.7%。
他補充，該盤現有約30個單位放盤，最低入場費由約628萬元起。