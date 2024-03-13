樓市全面撤辣後，雖然二手交投即時轉旺，但有部分業主趁勢盡快沽貨，止蝕離場。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，最新促成將軍澳日出康城LP6成交，單位為3座高層L室，實用面積312方呎，採一房一廁間隔，座向北方，享康城區市景。單位最新以460萬元易手，折合實用呎價14,744元。據悉，原業主於2018年10月以570.2萬元購入上址，持貨5年多，現轉手帳面需蝕讓110.2萬元，期內跌幅達19%；若計及使費，料實際損手約130萬元退場。
即睇將軍澳日出康城LP6放盤(HOUSE730)
日出康城LP6市景一房460萬沽 5年多貶值110萬｜二手蝕讓
樓市全面撤辣後，雖然二手交投即時轉旺，但有部分業主趁勢盡快沽貨，止蝕離場。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，最新促成將軍澳日出康城LP6成交，單位為3座高層L室，實用面積312方呎，採一房一廁間隔，座向北方，享康城區市景。單位最新以460萬元易手，折合實用呎價14,744元。據悉，原業主於2018年10月以570.2萬元購入上址，持貨5年多，現轉手帳面需蝕讓110.2萬元，期內跌幅達19%；若計及使費，料實際損手約130萬元退場。