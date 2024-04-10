將軍澳日出康城5A期MALIBU錄一手業主蝕讓成交。利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，該行新近促成MALIBU第2B座中低層C室易，單位實用面積541方呎，屬兩房間隔，外望開揚翠綠山景。他指出，新買家心儀上址單位間隔四正合用，享優美山景，屋苑鄰近港鐵康城站及大型購物商場，生活配套完善，遂向業主洽購，並成功以748萬元承接，折合實用面積呎價13,826元。據悉，原業主在2018年以約750.4萬元一手買入單位，持貨6年，帳面損手2.4萬元。他補充，MALIBU現有約109個放盤，最低入場費約由600萬元起。
即睇將軍澳日出康城MALIBU放盤(HOUSE730)
日出康城MALIBU兩房748萬沽 一手業主6年帳面微蝕2萬 另輸使費｜二手蝕讓
將軍澳日出康城5A期MALIBU錄一手業主蝕讓成交。利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，該行新近促成MALIBU第2B座中低層C室易，單位實用面積541方呎，屬兩房間隔，外望開揚翠綠山景。他指出，新買家心儀上址單位間隔四正合用，享優美山景，屋苑鄰近港鐵康城站及大型購物商場，生活配套完善，遂向業主洽購，並成功以748萬元承接，折合實用面積呎價13,826元。據悉，原業主在2018年以約750.4萬元一手買入單位，持貨6年，帳面損手2.4萬元。他補充，MALIBU現有約109個放盤，最低入場費約由600萬元起。