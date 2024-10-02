旺角瓊華中心全層招租 意向月租27萬 代理：租金叫價相宜｜商舖市況

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，旺角彌敦道620至628號瓊華中心9樓全層現正招租，物業面積約6,043方呎，現意向月租約27萬元，平均呎租約44.7元。該物業基本設施齊全，配備現成餐飲裝修，整體樓層負重5KPA，附帶獨立電錶、水錶、煤氣及3相電供應，並設有男女廁及傷殘人士廁所，同時已獲得食牌及酒牌，為有意進駐的餐飲租戶，減省大量開支及時間。

全幢銀座式飲食大廈

瓊華中心位處旺角核心黃金地段，全幢為銀座式飲食大廈，雲集台式火鍋放題、日式料理等餐廳，食客絡繹不絕，吸客力高。潘志明指出，旺角區一向為旅遊熱點，亦是港人消遣娛樂旺區，包攬旅客及本地人流消費力於一身，而銀座式商廈多以一站式服務吸納消費者生活所需，租戶之間產生的協同效應可帶動消費、餐飲及娛樂。是次招租的瓊華中心租金叫價相宜，加上連接商場部分，較同區銀座式商廈更見優勝，將可吸引更多人流，而招租樓層基本設施及配套齊全，相信會獲餐飲客戶積極洽租。