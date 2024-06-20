旺角金鑽璽低層全層蝕讓出售 意向價約2300萬｜工商舖市況

近月政府積極推行盛事經濟及夜經濟活動，帶動本港消費力趨旺，加上訪港旅客數字持續上升，旺角作為核心零售區，人流增多，以餐飲及零售為主的銀座式商廈亦見受惠，查詢個案有增長。有業主看準本港零售及餐飲市道轉好，趁勢出貨，委託中原(工商舖)作獨家代理負責旺角金鑽璽低層全層租售事宜，意向價約2,300萬元，意向月租則約6.6萬元。

業主 2012 年斥約 3476 萬入市

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事馬振順表示，是次獨家代理的物業位於旺角彌敦道703至705號金鑽璽十樓，面積約1,975方呎，意向售價約2,300萬元。據了解，業主於2012年以約3,476萬元買入，現以蝕讓約三成放售，若遇誠意租客或買家，價格可再商議，充分顯示業主誠意出售的決心。同時，該單位亦以每月約6.6萬元招租，較之前月租水平相若。該單位曾由會所租用數年，當時月租約9萬元。