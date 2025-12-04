旺角電腦中心一籃子舖位招租 短租優惠月租2.2萬起｜工商舖

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，是次招租項目位於旺角花園街49至69號旺角電腦中心一籃子商舖，涉及地下入口及一至三樓部份舖位。當中一至三樓舖位建築面積由228方呎起，部分相連單位可打通，其中一樓115至118號舖及三樓318至321號舖更可合併為逾1,000方呎巨舖，空間靈活度大。同時，業主因應假期節日將至，特別推出短租優惠，月租由22,000元至104,500元不等，部分招租舖位配備基本裝修，商戶可即租即用，趕及在聖誕及新年零售業旺季前開業，把握節日黃金檔期的銷售時機。

有業主看好本港零售市道增長，趁勢推出旗下旺角電腦中心一籃子舖位招租，並委託中原(工商舖)作牽頭代理，短租優惠為每月約22,000元起，適合潮流IP產品、電子數碼產品、模型及一般應節裝飾產品等零售商戶進駐。

潘志明補充，本港零售市場復甦勢態轉強，位處花園街與奶路臣街的旺角電腦中心，為區內地標商場之一，名氣十足，地利位置更見優越，鄰近「波鞋街」及「女人街」等知名購物熱點，周邊一帶十分繁盛、人流極旺，並以年輕人及潮流人士為主，現時商場租戶則多為從事相機、手機及數碼產品配件的零售業務。因此，是次招租舖位相當適合售賣電子數碼產品、潮流IP產品、模型及一般應節裝飾產品等零售商戶進駐。

此外，潘志明指出，最新10月份零售業總銷貨價值錄得約352億元，按年上升6.9%，並創下2023年12月以來最大升幅；而訪港旅客數字亦按年增長12%，首10個月共錄得約4,100萬訪港人次。聖誕及新年假期為傳統零售旺季，在節日氣氛帶動下，市場消費氛圍濃厚，再加上租期彈性較大，販售各類新興玩意及節日禮品的短租商戶具備相當大的進駐潛力。