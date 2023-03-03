明日開賣｜NOVO收萬票 逾半年最多

新地代理總經理陳漢麟表示，首輪票數中約20%為A組、即三房及大手客組別，對首輪銷情有信心，有機會於周末隨即公布加推及次輪銷售安排。項目首輪發售的352伙，包括61伙一房、249伙兩房及42伙三房。扣除最高15%折扣後，單位折實價425.51萬至947.32萬元，折實呎價12,780至14,823元，折實平均呎價13,616元。

KOKO ROSSO一周沽300伙

今年「頭炮」開售全新盤、會德豐地產藍田 KOKO ROSSO昨錄3宗成交，次輪共售152伙，佔可售單位160伙約95%；而項目於一周內累沽300伙，佔全盤392伙約77%。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，昨日成交單位全屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積446至468方呎，成交價由805.6萬至856.2萬元，呎價18,063至18,345元，共涉資約2,480萬元。他補充，KOKO ROSSO次輪銷情熾熱，當中不少為首輪向隅客，有八成為年齡約30至40歲的年輕首置買家。

海茵莊園今賣39伙 擬加推

已屆現樓的九龍建業(034)將軍澳海茵莊園，九建(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳稱，項目2月累售81伙，包括9伙開放式，61伙一房及11伙兩房，套現逾4.6億元。全盤迄今售出647伙，套現約36億元，平均成交呎價約2萬元。

陳淑芳透露，現時周末平均每日都有逾100組客人參觀，今日將推售39伙，視乎銷情下周再加推新單位應市。另外，項目與中華電力合作，成為九建首個「全電家居」住宅項目。