明星造勢｜Elize Park設52伙 最快月底出擊

樓市「減辣」後，一手氣氛好轉，市區推盤潮持續。由樂風集團發展的旺角洗衣街181號單幢項目昨命名為「Elize Park」，更邀請歌手方皓玟及馮允謙為項目造勢。該盤提供52伙，當中兩房單位佔超過一半，最快月底開售。
樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，「Elize Park」售樓說明書及展銷廳已籌備至最後階段，料最快可於本月底公布樓書，其後開放2個示範單位，單位定價會參考市區優質盤，會按市況推售。
單位面積約220方呎起
樂風集團項目銷售及市場總監孫慧茹指，「Elize Park」提供52伙，實用面積由約240至約440方呎，當中兩房佔28伙，面積由約325至345方呎；一房設15伙，面積由約240至245方呎；特色戶涉9伙，面積約220至440方呎；項目預計落成日期為明年6月底，樓花期長約8個月。
周佩賢稱，「Elize Park」為集團「The Timeless Series」住宅系列首個應市項目，更邀請歌手方皓玟及馮允謙為「Elize Park」拍攝宣傳片。她透露，項目總投資額逾6億元，有信心「有錢賺」，認為目前市況較為慢熱，惟「減辣」後有轉角趨勢，加上息口走勢變得明朗，料明年樓市走勢呈回穩或微升。
雲海別墅洋房6200萬招標售出
一手交投顯著轉旺，新鴻基地產(016)馬鞍山洋房項目「雲海別墅」昨以招標形式售出Lily Avenue 3號洋房，實用面積2,827方呎，採三房雙套間隔，連1,035方呎花園，成交價6,219.4萬元，呎價22,000元。據成交紀錄冊顯示，買家採用720天成交期付款計劃，並享提前入住等優惠。「雲海別墅」自上月初重啟銷售以來累售共9座洋房，套現逾5.58億元。
內地客買星凱．堤岸 慳稅近180萬
中洲置業火炭現樓新盤「星凱．堤岸」連續4日錄得成交，新近售出2座41樓D室，實用面積582方呎，兩房梗廚連工作間設計，成交價1,193.9萬元，呎價約20,514元。消息指，買家為內地人士，是次入市作長線投資，須支付15%印花稅，涉及「辣稅」由原本約358萬元，最新降至179萬元，料慳稅近180萬元。該盤9月重推以來沽出41伙，套現逾4.7億元。