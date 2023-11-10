明星造勢｜Elize Park設52伙 最快月底出擊

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，「Elize Park」售樓說明書及展銷廳已籌備至最後階段，料最快可於本月底公布樓書，其後開放2個示範單位，單位定價會參考市區優質盤，會按市況推售。

樓市「減辣」後，一手氣氛好轉，市區推盤潮持續。由樂風集團發展的旺角洗衣街181號單幢項目昨命名為「Elize Park」，更邀請歌手方皓玟及馮允謙為項目造勢。該盤提供52伙，當中兩房單位佔超過一半，最快月底開售。

單位面積約220方呎起

樂風集團項目銷售及市場總監孫慧茹指，「Elize Park」提供52伙，實用面積由約240至約440方呎，當中兩房佔28伙，面積由約325至345方呎；一房設15伙，面積由約240至245方呎；特色戶涉9伙，面積約220至440方呎；項目預計落成日期為明年6月底，樓花期長約8個月。

周佩賢稱，「Elize Park」為集團「The Timeless Series」住宅系列首個應市項目，更邀請歌手方皓玟及馮允謙為「Elize Park」拍攝宣傳片。她透露，項目總投資額逾6億元，有信心「有錢賺」，認為目前市況較為慢熱，惟「減辣」後有轉角趨勢，加上息口走勢變得明朗，料明年樓市走勢呈回穩或微升。

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