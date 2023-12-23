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地產
2023-12-23 12:00:00

星凱．堤岸頂層複式樓王曝光！客廳達315呎 天台設按摩池(多圖)｜火炭新盤

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星凱．堤岸頂層複式樓王曝光！客廳達315呎 天台設按摩池(多圖)｜火炭新盤

星凱．堤岸頂層複式樓王曝光！客廳達315呎 天台設按摩池(多圖)｜火炭新盤

由中洲置業發展、毗鄰港鐵火炭站的現樓新盤「星凱．堤岸」設有9伙內置樓梯的頂層單位，名為「星．連天」，供應珍貴；據成交紀錄冊顯示，今年2月以招標形式售出1伙「星．連天」單位，為249B室，實用面積1,505方呎，連1,134方呎天台，成交價4,816萬元，呎價32,000元，成交價及呎價均創項目新高。

發展商早前向傳媒開放第55051AB兩個「星．連天」，單位，均為四房三套另附連儲物室及工作間附連洗手間，切合大家庭住戶的需要。兩個頂層複式單位將於周末起，開放予有興趣的買家預約參觀。

550樓及51A室「樓王」

位於5座單邊樓皇現樓頂層複式A單位，屬全盤面積最大單位，實用面積約2,001方呎，大廳長形開則，長約7.4米、闊約3.96米，實用面積約315方呎，配合3.5米樓層高度，空間感十足。客飯廳間隔分明，附連長約7米大型玻璃窗，開揚景致盡收眼底。此外，大廳附設面積約109方呎、呈L型的特大平台，盡享開揚城門河景、沙田市中心繁華景致及翠綠山景。

⇊星凱．堤岸550樓及51A室「樓王」

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廚房設中西廚，附設名貴家電，包括Sub-Zero雪櫃及Miele雪櫃，另外亦設有Miele氣體煮食爐、組合式雙頭氣體煮食爐、蒸焗爐、組合式燒烤爐、咖啡機及洗衣乾衣機等，讓住戶樂在家中輕鬆享受入廚樂。

上層寢區則設有家庭廳及三個房間，當中主人套房空間寬敞，樓層高度3.5米，房間長約4.025米，闊約3.775米，實用面積約164方呎，擺放雙人床後，仍可三邊落床，外接露台，景觀開揚。

天台層面積達772方呎，設燒烤爐及按摩浴池，讓住戶隨時舉辦空中派對。

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至於另一伙550樓及51B室，採四房三套設計 南向外望開揚城門河景及沙田開揚景致。單位實用面積約1,569方呎，大廳長形開則，樓層高度3.5米，長約8.85米，闊約4.65米，實用面積約443方呎，外接大型玻璃窗及面積約86方呎平台，盡享絕佳景觀。廚房設中西廚，附設名貴家電，包括Sub-Zero雪櫃及Miele雪櫃，另外亦設有Miele氣體煮食爐、組合式雙頭氣體煮食爐、蒸焗爐、組合式燒烤爐、咖啡機及洗衣乾衣機等，讓住戶隨時可以大展廚藝。

寢區層設有四個房間，當中三個為套房，主人套房空間寬敞外接露台，可享城門河及沙田市中心開揚景致。天台面積約657方呎，同樣附設燒烤爐及按摩浴池。

「星凱．堤岸」由4幢住宅大廈組成，提供1,335個住宅單位，實用面積由2282,001方呎不等。

即睇火炭新盤星凱．堤岸最新資訊 (House730)

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