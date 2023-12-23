星凱．堤岸頂層複式樓王曝光！客廳達315呎 天台設按摩池(多圖)｜火炭新盤

由中洲置業發展、毗鄰港鐵火炭站的現樓新盤「星凱．堤岸」設有9伙內置樓梯的頂層單位，名為「星．連天」，供應珍貴；據成交紀錄冊顯示，今年2月以招標形式售出1伙「星．連天」單位，為2座49樓B室，實用面積1,505方呎，連1,134方呎天台，成交價4,816萬元，呎價32,000元，成交價及呎價均創項目新高。

發展商早前向傳媒開放第5座50及51樓A及B兩個「星．連天」，單位，均為四房三套另附連儲物室及工作間附連洗手間，切合大家庭住戶的需要。兩個頂層複式單位將於周末起，開放予有興趣的買家預約參觀。

5 座 50 樓及 51 樓 A 室「樓王」

位於5座單邊樓皇現樓頂層複式A單位，屬全盤面積最大單位，實用面積約2,001方呎，大廳長形開則，長約7.4米、闊約3.96米，實用面積約315方呎，配合3.5米樓層高度，空間感十足。客飯廳間隔分明，附連長約7米大型玻璃窗，開揚景致盡收眼底。此外，大廳附設面積約109方呎、呈L型的特大平台，盡享開揚城門河景、沙田市中心繁華景致及翠綠山景。