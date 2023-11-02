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地產
2023-11-02 10:00:00

星凱．堤岸9月重推以來累沽36伙 推10伙周日起發售｜火炭新盤

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星凱．堤岸9月重推以來累沽36伙 推10伙周日起發售｜火炭新盤

發展商指，為回應市場需求，項目上載全新銷售安排，加推10伙於周日(5日)起發售。

鄰近港鐵火炭站、由中洲置業發展的現樓新盤「星凱．堤岸」上周修改價單，新增兩項生育優惠，連續錄得成交。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目9月重推以來沽出36伙，套現逾4.1億元。樓盤開售迄今累售908伙，合共套現逾94億元，平均呎價20,365元。為回應市場需求，項目上載全新銷售安排，加推10伙於周日(5)起發售。

楊聰永指，項目售出單位包括第530A室，實用面積673方呎，三房間隔，以1,235萬元沽出，呎價18,351元。據悉，買家可享有「子女成長資助金優惠」138,000元及「育兒津貼優惠」10,000元折扣優惠。

此外，項目第531A室，實用面積673方呎，三房間隔，享開揚山景，以1,293.4萬元沽出，呎價19,218元。據悉，買家可享有「子女成長資助金優惠」138,000元及「育兒津貼優惠」10,000元折扣優惠。

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新香港人斥1385.5萬購三房

項目第529A室，實用面積673方呎，三房間隔，享開揚山景，成交價1,385.5萬元，實用呎價20,587元。據悉，買家為新香港人，是次採用全新推出的<搶人才> 先入住．後付款計劃優惠，設720天成交期，買家亦可享有「子女成長資助金優惠」138,000元及「育兒津貼優惠」10,000元折扣優惠。

一房內園戶呎售23766

另外，項目第221A室，實用面積325方呎，一房間隔，享內園景色，以772.4萬售出，呎價23,766元；而第529A室，實用面積673方呎，屬三房間隔，享開揚山景，成交價1,385.5萬元，實用呎價20,587元。

即睇火炭新盤星凱．堤岸最新資訊 (House730)

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