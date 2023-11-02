星凱．堤岸9月重推以來累沽36伙 推10伙周日起發售｜火炭新盤

發展商指，為回應市場需求，項目上載全新銷售安排，加推10伙於周日(5日)起發售。

此外，項目第5座31樓A室，實用面積673方呎，三房間隔，享開揚山景，以1,293.4萬元沽出，呎價19,218元。據悉，買家可享有「子女成長資助金優惠」138,000元及「育兒津貼優惠」10,000元折扣優惠。

楊聰永指，項目售出單位包括第5座30樓A室，實用面積673方呎，三房間隔，以1,235萬元沽出，呎價18,351元。據悉，買家可享有「子女成長資助金優惠」138,000元及「育兒津貼優惠」10,000元折扣優惠。

新香港人斥 1385.5 萬購三房

項目第5座29樓A室，實用面積673方呎，三房間隔，享開揚山景，成交價1,385.5萬元，實用呎價20,587元。據悉，買家為新香港人，是次採用全新推出的<搶人才> 先入住．後付款計劃優惠，設720天成交期，買家亦可享有「子女成長資助金優惠」138,000元及「育兒津貼優惠」10,000元折扣優惠。

一房內園戶呎售 23766 元

另外，項目第2座21樓A室，實用面積325方呎，一房間隔，享內園景色，以772.4萬售出，呎價23,766元；而第5座29樓A室，實用面積673方呎，屬三房間隔，享開揚山景，成交價1,385.5萬元，實用呎價20,587元。

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