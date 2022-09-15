晉環加推80伙 增折扣 折實887萬入場

港島鐵路新盤向來備受追捧，由路勁地產、港鐵(066)等合作發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環昨突加推第6號價單，涉80伙，可享最高18%折扣優惠。發展商今次特別為開放式戶設「特選置業優惠」，買家可額外獲3.7%折扣，令開放式戶總折扣達21.7%，折實價886.9萬元起。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，計及樓層、景觀等因素，是次屬原價加推，亦屬項目最後一批單位可供短期樓花發售。今批涵蓋44伙開放式、8伙一房、11伙兩房，以及17伙四房單位，實用面積290至1,218方呎，折實價886.9萬至5,097.7萬元，折實呎價30,167至42,743元。入場單位為2B座6樓D室開放式，面積294方呎。

晉環去年5月開售，陳健聰透露迄今售出624伙，佔全盤800伙約78%，套現逾136億元，預計入伙日期為今年12月31日，並已取得入伙紙，對用家而言有一定吸引力，今日起開放現樓予公眾預約參觀，料月內展開新一輪銷售。

陳永傑：料全數開放式戶可沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，晉環是次推出的開放式戶，折實大部分低於千萬元，可承造高成數按揭，屬南區罕有上車供應，料此戶型單位可沽清。

MIAMI QUAY I加推65伙 周日售

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I昨公布3號價單，加推65伙，大部分屬中高層兼享開揚海景，涵蓋開放式至首度推出三房一套戶型，折實售價介乎573.8萬至1,872.7萬元，折實呎價 22,952至26,155元，將於本月18日起，以先到以得形式發售，65伙單位中，包括4伙開放式、21伙一房單位、4伙兩房、19伙兩房連儲物房、4伙三房一套，以上全為開放式廚房；另有8伙三房一套及5伙三房一套連工作間及洗手間單位，實用面積介乎250至716方呎。