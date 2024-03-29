普縉：撤辣後3因素仍影響樓價反彈 料「高才通」帶動豪宅跑贏大市

本地華資測量師行普縉集團發表《2024年第一季香港地產市場分析》報告，指港府最新發表的《財政預算案》全面撤銷樓市辣招，惟現時按息水平仍然高企，加上市場供應增加，相信相關措施可能對成交量暫時帶來短暫刺激，而樓價能否大幅反彈仍有待觀察。不過，在「高才通」帶動下，該行預期本地豪宅市場將有機會跑贏大市。
全面撤辣是否刺激樓價待觀察
港府於今年2月底發表的《財政預算案》中正式撤銷實施逾10年的「辣招」，隨即市場反應積極，不少發展商均推售新盤，其中2024年3月初至今已錄得超過2,600宗一手成交，創下自2020年11月以來的新高，二手成交量亦大幅反彈。然而，價格方面，發展商的定價未見進取；二手市場叫價則仍由買家佔上風。普縉認為，由於現時的按息水平仍然高企，加上市場供應增多及市場基本因素沒有明顯改變下，全面撤辣可能為對成交量暫時帶來短暫刺激，惟樓價能否大幅反彈仍然需待觀察。
另一方面，政府全面撤辣後，為「高端人才通行證計劃」（即「高才通」）人才購入豪宅物業帶來便利。該行指出，儘管非本地買家仍然受制於一定程度的外匯管制，以及按揭申請等，但由於現時用家可利用較低成本及更靈活的策略入市，加上本港近年甚少出現豪宅用地招標，令整體供應較為緊張，因而預期今年豪宅市場可望平穩，甚至有機會跑贏大市。
甲廈租金及售價持續受壓
綜觀而言，工商物業市場於去年下半年的租賃情況保持平穩，惟受到整體物業市場表現欠佳所拖累，下半年整體售價則下跌約7.7%。在穩定的市場需求下，該行預計2024年工廈售價及租金會有不俗表現。
寫字樓市場方面，由於今年市場的結構性變化，該行相信今年本港甲級寫字樓租金及售價將持續受壓，反觀乙級和丙級寫字樓，則因需求增加，相關物業的租售價可望平穩向好。另外，政府透過成立引進重點企業辦公室(引進辦)加強對外宣傳本港的優勢，並已於短時間內成功吸引25間重點中外企業來港落戶，隨著引進辦的運作，相信可長遠地對寫字樓樓面需求帶來支持。