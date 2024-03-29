普縉：撤辣後3因素仍影響樓價反彈 料「高才通」帶動豪宅跑贏大市

本地華資測量師行普縉集團發表《2024年第一季香港地產市場分析》報告，指港府最新發表的《財政預算案》全面撤銷樓市辣招，惟現時按息水平仍然高企，加上市場供應增加，相信相關措施可能對成交量暫時帶來短暫刺激，而樓價能否大幅反彈仍有待觀察。不過，在「高才通」帶動下，該行預期本地豪宅市場將有機會跑贏大市。

全面撤辣 是否 刺激樓價待觀察

港府於今年2月底發表的《財政預算案》中正式撤銷實施逾10年的「辣招」，隨即市場反應積極，不少發展商均推售新盤，其中2024年3月初至今已錄得超過2,600宗一手成交，創下自2020年11月以來的新高，二手成交量亦大幅反彈。然而，價格方面，發展商的定價未見進取；二手市場叫價則仍由買家佔上風。普縉認為，由於現時的按息水平仍然高企，加上市場供應增多及市場基本因素沒有明顯改變下，全面撤辣可能為對成交量暫時帶來短暫刺激，惟樓價能否大幅反彈仍然需待觀察。