暫錄超額逾17倍 柏景峰 周五開賣 427萬入場

焦點新盤敲定開賣！信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的油塘「柏景峰」昨公布銷售安排，落實周五(21日)首輪價單發售150伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實價427.46萬元起，折實呎價13,513元起。該盤自上周六(15日)起收票，發展商透露，截至昨晚7時，3日內累收逾2,800票，暫錄超額認購逾17倍。



首輪周四截票

信置執行董事田兆源表示，是次首輪發售的單位全為標準戶型，包括27伙一房、120伙兩房，以及3伙三房單位。入場單位為3座6樓C8室一房，實用面積293方呎，折實價427.46萬元，折實呎價約14,589元。最低呎價單位為 1座6樓A9室兩房，實用面積370方呎，折實價499.97萬元，折實呎價 13,513元。