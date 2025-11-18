暫錄超額逾17倍 柏景峰 周五開賣 427萬入場

焦點新盤敲定開賣！信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的油塘「柏景峰」昨公布銷售安排，落實周五(21日)首輪價單發售150伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實價427.46萬元起，折實呎價13,513元起。該盤自上周六(15日)起收票，發展商透露，截至昨晚7時，3日內累收逾2,800票，暫錄超額認購逾17倍。
首輪周四截票
信置執行董事田兆源表示，是次首輪發售的單位全為標準戶型，包括27伙一房、120伙兩房，以及3伙三房單位。入場單位為3座6樓C8室一房，實用面積293方呎，折實價427.46萬元，折實呎價約14,589元。最低呎價單位為 1座6樓A9室兩房，實用面積370方呎，折實價499.97萬元，折實呎價 13,513元。
據銷售安排顯示，當日發售會劃分A組及B組兩輪時段揀樓，率先揀樓的A組買家須購2至4伙指定單位；而B組買家可選購不多於4伙指定單位；首輪銷售將於周四(20日)截票。
愉景灣「意濤」首期涉320伙
全新盤部署出擊，由香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區昨日公布命名為「意濤」(Toscana)。香港興業國際業務拓展及市務總經理王澤明指，「意濤」坐落於愉景灣北面，佔地逾65萬方呎，面積超越香港大球場。當中第19-1期住宅項目涉及320伙，戶型涵蓋一房至四房，已取得預售樓花同意書及入伙紙，部署最快明年首季推售。
他續指，「意濤」包括逾130萬方呎總樓面面積私人住宅單位和佔地逾16萬方呎的意式中央公園「Park Toscana」。
香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍稱，「意濤」住宅部分將分期數發展，合共提供約1,400伙。