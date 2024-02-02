曉柏峰周日推售32伙 折實平均呎價16718元 入場271.8萬起｜長沙灣新盤

首推兩款四正開放式及 A 座兩房戶

林達民表示，繼日前加推第2號價單後接獲不少準買家包括年輕買家、換樓客及家庭客查詢。項目是次首度加推兩款四正開放式及A座兩房戶型，包括A座23樓A5室，屬兩房間隔，實用面積為350方呎，折實售價636.93萬元，折實呎價約18,198元。單位開則方正實用，以長方形設計的客飯廳，可擺放三座位梳化；單位層與層之間高度約3.5米的特高樓底設計，別具空間感；客飯廳連接38方呎的「三合一」露台建築，配合開放式廚房。另外，單位的客飯廳及睡房面向東，擁主教山及可遠眺獅子山一帶翠綠山色，主人睡房坐擁270度東及東南景觀，飽覽旺角東及太子一帶繁華市景，明亮開揚。

林達民續指，另一款首推戶型屬開放式間隔，為單位A 座22樓A4室，實用面積為185方呎，折實售價312.57萬元，折實呎價約16,896元。客飯廳同樣呈長方形，四正實用，可充份利用空間擺放傢俬；單位同享特高樓底設計，層與層之間高度約3.5米，寬敞舒適；客飯廳連接22方呎的露台，室內延展至室外長約6.2米，空間感十足。單位座向東，主教山山景盡收眼簾，坐擁綠意盎然，身心寫意。