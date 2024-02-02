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地產
2024-02-02 16:09:05

曉柏峰周日推售32伙 折實平均呎價16718元 入場271.8萬起｜長沙灣新盤

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曉柏峰周日推售32伙 折實平均呎價16718元 入場271.8萬起｜長沙灣新盤

曉柏峰周日推售32伙，涵蓋5伙開放式、10伙一房、11伙兩房及6伙兩房連衣帽間單位。(羅錦鴻攝)

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」周三(131)加推2號價單，涉50伙，其中32伙將於周日(4)以先到先得形式發售，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，該批單位市值約1.92億元，涵蓋5伙開放式、10伙一房、11伙兩房及6伙兩房連衣帽間單位，實用面積介乎185387方呎，扣除最高折扣10%後，折實售價由271.8萬元起，折實呎價由14,692元起，折實平均呎價約16,718元。最低折實售價及呎價單位同為A3A4室，實用面積185方呎，開放式間隔。

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首推兩款四正開放式及A座兩房戶

林達民表示，繼日前加推第2號價單後接獲不少準買家包括年輕買家、換樓客及家庭客查詢。項目是次首度加推兩款四正開放式及A座兩房戶型，包括A23A5室，屬兩房間隔，實用面積為350方呎，折實售價636.93萬元，折實價約18,198元。單位開則方正實用，以長方形設計的客飯廳，可擺放三座位梳化；單位層與層之間高度約3.5米的特高樓底設計，別具空間感；客飯廳連接38方呎的「三合一」露台建築，配合開放式廚房。另外，單位的客飯廳及睡房面向東，擁主教山及可遠眺獅子山一帶翠綠山色，主人睡房坐擁270度東及東南景觀，飽覽旺角東及太子一帶繁華市景，明亮開揚。

林達民續指，另一款首推戶型屬開放式間隔，為單位A 22A4室，實用面積為185方呎，折實售價312.57萬元，折實價約16,896元。客飯廳同樣呈長方形，四正實用，可充份利用空間擺放傢俬；單位同享特高樓底設計，層與層之間高度約3.5米，寬敞舒適；客飯廳連接22方呎的露台，室內延展至室外長約6.2米，空間感十足。單位座向東，主教山山景盡收眼簾，坐擁綠意盎然，身心寫意。

項目迄今累售16

林達民稱，「曉柏峰」開售至今已累沽16伙，套現約1億元，平均成交售價630萬元，平均成交呎價約17,005元。

「曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025930日。

即睇長沙灣曉柏峰最新資訊 (House730)

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