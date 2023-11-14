曉柏峰示範單位｜247呎一房曝光 空間寸寸實用 廳房同向設計｜多圖有片

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」提供492伙，當中以一房單位為主，佔近六成，發展商提供兩款無改動示範單位，當中以A座22樓A3室為藍本搭建，實用面積247方呎，一房間隔。單位開則方正實用，可靈活擺放傢俬，將每寸室內空間發揮極致，寸寸實用；特高樓底設計，層與層之間高度約3.5米，別具空間感。

單位長方型客飯廳連接38方呎的「三合一」露台建築，空間感從室內伸延至室外，廣納自然光線，令整體空間開闊明亮，配合開放式廚房，與客飯廳營造輕鬆餐廚互動空間。另外，單位的客飯廳及睡房屬同一坐向，景觀開揚，擁主教山及可遠眺獅子山一帶翠綠山色。