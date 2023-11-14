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地產
2023-11-14 20:00:00

曉柏峰示範單位｜247呎一房曝光 空間寸寸實用 廳房同向設計｜多圖有片

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曉柏峰示範單位｜247呎一房曝光 空間寸寸實用 廳房同向設計｜多圖有片

曉柏峰示範單位｜247呎一房曝光 空間寸寸實用 廳房同向設計｜多圖有片

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」提供492伙，當中以一房單位為主，佔近六成，發展商提供兩款無改動示範單位，當中以A22A3室為藍本搭建，實用面積247方呎，一房間隔。單位開則方正實用，可靈活擺放傢俬，將每寸室內空間發揮極致，寸寸實用；特高樓底設計，層與層之間高度約3.5米，別具空間感。

單位長方型客飯廳連接38方呎的「三合一」露台建築，空間感從室內伸延至室外，廣納自然光線，令整體空間開闊明亮，配合開放式廚房，與客飯廳營造輕鬆餐廚互動空間。另外，單位的客飯廳及睡房屬同一坐向，景觀開揚，擁主教山及可遠眺獅子山一帶翠綠山色。

曉柏峰示範單位A22A3室為藍本搭建一房

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曉柏峰」亦設有B座22樓B1室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積411方呎，屬兩房間隔。

曉柏峰示範單位｜B座22樓B1室為藍本搭建兩房

曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖

無改動示範單位的浴室牆身以溫柔米色搭配時尚藍色瓷磚打造，並配備一系列國際品牌浴室設備，其中包括日本Panasonic換氣暖風機。開放式廚房設備一應俱全，配置一系列德國品牌Siemens電器，包括嵌入式微波焗爐、嵌入式雪櫃、嵌入式電磁爐、抽油煙機及洗衣乾衣機。

曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025年9月30日。

即睇長沙灣曉柏峰最新資訊 (House730)

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