曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖有片

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」周五(10日)公布首張價單，涉及100伙，提供最高10%折扣優惠，折實售價由392.13萬元起，折實呎價由15,788元起，折實平均呎價17,602元。項目提供以B座22樓B1室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積411方呎，屬兩房間隔，單位層與層之間高度約3.5米，特高樓底高度設計，別具空間感，給於住戶寬敞舒適的空間，可塑性同時亦大大提升。

單位開則方正實用，可靈活擺放傢俬；長方型客飯廳連接38方呎的「三合一」露台建築，所延展長約6.7米的寬敞通透視野，闊約2.5米，空間感從室內伸延至室外，廣納自然光線，令整體空間開闊明亮，配合開放式廚房，締造明亮溫馨的家居。