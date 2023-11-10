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地產
2023-11-10 18:00:00

曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖

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曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖

曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」周五(10)公布首張價單，涉及100，提供最高10%折扣優惠，折實售價由392.13萬元起，折實呎價由15,788元起，折實平均呎價17,602元。項目提供以B22B1室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積411方呎，屬兩房間隔，單位層與層之間高度約3.5米，特高樓底高度設計，別具空間感，給於住戶寬敞舒適的空間，可塑性同時亦大大提升。

單位開則方正實用，可靈活擺放傢俬；長方型客飯廳連接38方呎的「三合一」露台建築，所延展長約6.7米的寬敞通透視野，闊約2.5米，空間感從室內伸延至室外，廣納自然光線，令整體空間開闊明亮，配合開放式廚房，締造明亮溫馨的家居。

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單位的客飯廳、主人睡房及睡房均面向東面，景觀開揚，可坐擁主教山山景及可遠眺翠綠山巒。主人睡房空間特大，長約4.7米，闊約2.3米，附送雙面衣櫃，増加收納空間。

無改動示範單位的浴室牆身以溫柔米色搭配時尚藍色瓷磚打造，並配備一系列國際品牌浴室設備。此外，開放式廚房設備一應俱全，配置一系列德國品牌 Siemens電器，包括電磁爐、抽油煙機、洗衣乾衣機、嵌入式微波焗爐及雪櫃。

曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025年9月30日。

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