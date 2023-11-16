曉柏峰設2層住客會所 連園林面積共1.5萬方呎｜長沙灣新盤

市區全新盤推售在即，恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」今日(16日)公布最新部署，恒業物業代理營業(一)部總經理林達民表示，最快日內公布首輪銷售安排，預計下周一(20日)進行。項目自上周六(11日)起接受認購登記，林達民透露，暫收逾400票，以首張價單100伙計算，超額認購逾3倍，留意到優才買家的比例較之前增加。

林達民稱，集團深知都市人注重健康、講求工作與生活的平衡、追求生活享受，特意打造設有2層高的住客會所，會所連園林面積合共約1.5萬方呎，提供約20項設施，包括青蓮雅座、中庭莊園、寵物公園、燒烤樂園、山泉瀑布等。