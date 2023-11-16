曉柏峰設2層住客會所 連園林面積共1.5萬方呎｜長沙灣新盤

市區全新盤推售在即，恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」今日(16日)公布最新部署，恒業物業代理營業(一)部總經理林達民表示，最快日內公布首輪銷售安排，預計下周一(20日)進行。項目自上周六(11日)起接受認購登記，林達民透露，暫收逾400票，以首張價單100伙計算，超額認購逾3倍，留意到優才買家的比例較之前增加。
林達民稱，集團深知都市人注重健康、講求工作與生活的平衡、追求生活享受，特意打造設有2層高的住客會所，會所連園林面積合共約1.5萬方呎，提供約20項設施，包括青蓮雅座、中庭莊園、寵物公園、燒烤樂園、山泉瀑布等。
巴馬丹拿集團江忠杰指，「曉柏峰」以澳洲SUBURB LIFESTYLE作設計藍本，以自然綠化為設計主調，引進大量綠化及天然石材，透過不同材質、紋理和設計輪廓創造出一個現代、鼓舞人心和輕鬆的環境。當中佔地約5,557方呎的室內會所面積會所，設有「料理工作室」、「私人劇院」等設施。項目引進當地尚綠的花園處處給「移植」到項目中約9,580方呎的園林景致，同時設計團隊又特意在兩座住宅大樓中加入四組雙層特色花園平台花園，綴以「山、水、節氣和人文」四大主題，融匯到每一組雙層特色花園平台的設計細節當中。
「曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025年9月30日。