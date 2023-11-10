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地產
2023-11-10 15:48:46

曉柏峰開價｜中原陳永傑：較同區新晉二手有10%折讓 料可吸上車客｜長沙灣新盤

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曉柏峰開價｜中原陳永傑：較同區新晉二手有10%折讓 料可吸上車客｜長沙灣新盤

陳永傑指，「曉柏峰」首張價單售價極具吸引力，預計可吸引上車客入市。

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」今日(10)公布首張價單，涉及100，提供最高10%折扣優惠，折實售價由392.13萬元起，折實呎價由15,788元起，折實平均呎價17,602元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，「曉柏峰」首張價單定價較同區同系的一手貨尾低約15%，亦較同區新晉二手屋苑有約5%10%的折讓，可見今次售價極具吸引力，加上一房單位入場費低於400萬元，預計可吸引上車客入市。

曉柏峰開價｜樓價有望短期內成功尋底

陳永傑指，自樓市「減辣」後，交投明顯增加，尤其是豪宅，投資者已率先偷步入市。樓市已偏靜一段時間，加上市場貨尾量亦多，導致昨日(9)有地皮流標。他續指，在樓市復甦初段，發展商選擇先去貨，故近日新盤多採低開策略，買家置業信心明顯轉強，相信交投量會逐步向升。以中原佣金為例，本月比同期有約1倍增幅，中原本月一手成交量並亦比上月同期錄約2.8倍的升幅，成交量回升，料樓價短期內將成功尋底。

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曉柏峰開價｜中原陳永傑：較同區新晉二手有10%折讓 料可吸上車客｜長沙灣新盤

「曉柏峰」今日(10日)公布首張價單，涉及100伙，折實平均呎價17,602元。(羅錦鴻攝)

曉柏峰開價｜較同區對上推出全新盤低開逾8%

同區對上一個開價全新盤為由萬科香港發展的「連方I」，於去年1月首推50伙，折實平均呎價19,188元，相比之下「曉柏峰」首批低開約8.3%。由恒地與市區重建局合作、已屆現樓的「映築」於9月初加推7號價單共17伙，折實平均呎價17,470元，「凱柏峰」首批較其略高0.8%

據代理提供資料顯示，長沙灣及深水埗新晉二手屋苑如悅雅、青薈、傲凱及AVA 61，近期平均實用呎價介乎18,400元至22,353元。

曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025年9月30日。

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曉柏峰開價｜中原陳永傑：較同區新晉二手有10%折讓 料可吸上車客｜長沙灣新盤

AVA 61近期平均實用呎價約18,400元。(資料圖片)

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