曉柏峰開價｜中原陳永傑：較同區新晉二手有10%折讓 料可吸上車客｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」今日(10日)公布首張價單，涉及100伙，提供最高10%折扣優惠，折實售價由392.13萬元起，折實呎價由15,788元起，折實平均呎價17,602元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，「曉柏峰」首張價單定價較同區同系的一手貨尾低約15%，亦較同區新晉二手屋苑有約5%至10%的折讓，可見今次售價極具吸引力，加上一房單位入場費低於400萬元，預計可吸引上車客入市。

曉柏峰開價｜樓價有望短期內成功尋底

陳永傑指，自樓市「減辣」後，交投明顯增加，尤其是豪宅，投資者已率先偷步入市。樓市已偏靜一段時間，加上市場貨尾量亦多，導致昨日(9日)有地皮流標。他續指，在樓市復甦初段，發展商選擇先去貨，故近日新盤多採低開策略，買家置業信心明顯轉強，相信交投量會逐步向升。以中原佣金為例，本月比同期有約1倍增幅，中原本月一手成交量並亦比上月同期錄約2.8倍的升幅，成交量回升，料樓價短期內將成功尋底。