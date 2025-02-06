最積極投資者！Ken Sir呂宇健兩周豪擲2565萬FULL PAY買5伙 短炒荃灣細價樓｜二手市況

本港樓價持續回落，加上近期節日氣氛濃厚，二手交投陷於冰封狀態。不過近日市場上出現一名積極物業投資者，就是Ken Sir呂宇健，於過去兩周累計買入5個住宅單位，合共斥資2,565萬元，且均以一筆過付清樓價(FULL PAY)形式入市，其中在2月3日及4日就斥資合共約883萬元購入3伙荃灣中心單位。
翻查資料，呂宇健近期購入4伙位於荃灣荃景圍屋苑單位，成交價介乎280萬元至315萬元。據區內代理透露，當中包括3伙荃灣中心單位，分別為19座高層H室，實用面積約374方呎，原則兩房間隔，以315萬元售出，呎價約8,422元。資料顯示，原業主於2011年以185萬元購入單位，持貨約14年，現轉售帳面獲利130萬元或約70.3%。
另為17座高層E室，實用面積約329方呎，原則一房間隔，以288萬元成交，呎價約8,754元。資料顯示，原業主於2010年以132.8萬元買入單位，持貨約15年，現轉售帳面賺155.2萬元或約1.1倍。至於19座中層H室，實用面積約374方呎，成交價315萬元，呎價約8,422元。資料顯示，原業主於2011年買入價185萬元，單位期內升值130萬元或約70.3%。
呂宇健向傳媒指，上述3伙計劃作短炒，會提價約10%至20%放售，若用作收租，租金每月可介乎1.1萬至1.2萬元，回報大約5厘。他又指，此類細價樓可借九成按揭，即入市成本只需約一成樓價，即約30多萬元，相信很容易獲買家接貨。
1月中斥297萬買荃德花園中層戶
呂宇健於上月中買入1伙荃德花園作短炒投資，單位為C座中層B室，實用面積約340方呎，兩房間隔，以297萬元成交，呎價約8,735元。原業主於2013年以245.28萬元買入，持貨約12年，現轉售帳面獲利51.72萬元，單位期內升值約21.1%。
區內代理指，目前荃灣中心或荃景圍一帶呎租約35元水平，租金回報達4厘或以上。
年廿九入市擎天半島銀主盤 料提價15%放盤
買入荃德花園後相隔僅約一周，呂宇健於年廿九當日再入市九龍站擎天半島，為6座一個中層單位，實用面積約632方呎，以1,385萬元成交，呎價約21,915元。據悉，單位屬銀主盤。原業主於2010年以1,130萬元買入，單位現轉售帳面升值255萬元或約22.6%。呂宇健向本地傳媒透露，單位將用作短炒，料稍後樓市出現「小陽春」後，會提價至1,600萬元放盤，若能成功售出，帳面速賺215萬元或近16%。