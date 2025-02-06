最積極投資者！Ken Sir呂宇健兩周豪擲2565萬FULL PAY買5伙 短炒荃灣細價樓｜二手市況

本港樓價持續回落，加上近期節日氣氛濃厚，二手交投陷於冰封狀態。不過近日市場上出現一名積極物業投資者，就是Ken Sir呂宇健，於過去兩周累計買入5個住宅單位，合共斥資2,565萬元，且均以一筆過付清樓價(FULL PAY)形式入市，其中在2月3日及4日就斥資合共約883萬元購入3伙荃灣中心單位。

翻查資料，呂宇健近期購入4伙位於荃灣荃景圍屋苑單位，成交價介乎280萬元至315萬元。據區內代理透露，當中包括3伙荃灣中心單位，分別為19座高層H室，實用面積約374方呎，原則兩房間隔，以315萬元售出，呎價約8,422元。資料顯示，原業主於2011年以185萬元購入單位，持貨約14年，現轉售帳面獲利130萬元或約70.3%。