會德豐今年暫沽逾1700伙 銷售金額突破200億超去年

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團把握減息黃金機遇，10月迄今不足兩個月吸金逾50億元，帶動銷售再創高峰。截至周二(26日)，今年累售1,762伙，銷售金額突破200億元，達202.3億元，遠超2023年成績，旗下項目銷量及成交呎價均成績彪炳。
今年集團旗下多個項目交投熾熱，其中將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列今年3月開售迄今已售出937伙，套現逾58.2億元，榮登「2024年新盤銷量冠軍」。
至於山頂「MOUNT NICHOLSON」蟬聯「亞洲樓王」寶座，售出第3期分層單位，售價6億元，呎價131,033元，為2024年一手住宅呎價新高。此外藍田「KOKO HILLS」系列今年迄今售出75伙，套現逾8.02億元；啟德「MONACO」系列今年迄今售出119伙，套現逾18億元；同區PARK PENINSULA系列今年迄今沽出347伙，套現逾56.6億元；西南九龍「維港滙」今年迄今則賣出254伙，套現逾50.6億元。
會德豐今日現場特別準備巨型氣球裝置，由團隊一同揭曉氣球中「$200億」銷售佳績，別有心思。黃光耀更與團隊、經紀夥伴齊開香檳，表揚今年佳績、分同享努力成果，更喻意銷售報捷，樓市暢旺。