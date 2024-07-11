會德豐梁志堅料今年樓價最多升一成 下半年灣仔春園街項目率先登場｜新盤動態

會德豐地產今日(11日)總結上半年銷情及預告下半年推盤部署，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團把握減辣後機會，今年上半年新盤總銷售量達1,188伙，連車位銷售金額錄130億元，下半年將繼續貨如輪轉，推售5至6個項目達1,300伙，當中灣仔春園街項目有望率先登場。 黃光耀指，今年集團旗下將軍澳「SEASONS系列」售出773伙，套現48.7億元，成減辣後新盤銷售量冠軍；啟德「MONACO系列」今年累沽106伙，吸金15.4億元；合作項目「維港滙」沽出169伙，套現33.7億元；亞洲樓王山頂「Mount Nicholson」今年初以6億元售出1伙分層大宅，呎價達13萬元，反應豪宅市場價錢理想。

集團下半年部署推售逾1300伙 推盤部署方面，黃光耀稱，集團下半年預計推售5至6個項目，涉及1,300伙以上，均屬市區樓，擬率先推出灣仔春園街項目應市，項目主打一房及兩房，提供88伙。其他推售項目還包括將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」第2B座涉350伙，啟德承豐道19號第1期涉361伙，黃竹坑港島南岸第6期涉463伙，太子道西233號涉75伙，以及山頂種植道1號共5座洋房。 會德豐地產主席梁志堅表示，近年香港及全世界經濟環境都不好，惟香港樓市企得穩，相信香港「彈丸之地」經濟很快好轉，對樓市一路睇好，受惠香港政府積極招攬人才來港等，相信今年樓價有機會上升5%至10%，他指，「香港經濟好，地產一定好」。