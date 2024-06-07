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地產
2024-06-07 20:39:37

會德豐Peak Collection夥跑車品牌舉辦F1體驗 種植道1號項目下半年推出｜豪宅動態

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會德豐Peak Collection夥跑車品牌舉辦F1體驗 種植道1號項目下半年推出｜豪宅動態

Peak Collection聯同經典奢華跑車品牌Aston Martin舉辦VIP專屬F1體驗。

九龍倉及會德豐地產旗下山頂系列豪宅Peak Collection聯同經典奢華跑車品牌Aston Martin舉辦VIP專屬F1體驗，活動除了展示Peak Collection 背後的靈感概念及Aston MartinF1主題展品，讓一眾貴賓們可體驗全新超跑性能四驅車DBX707及超級跑車DB12，還包括Peak Collection項目及有「亞洲樓王」之稱的豪宅「Mount Nicholson」導覽。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀及Aston Martin Hong Kong董事總經理蔡偉庭亦親自到訪Peak Collection展覽廳，了解各自品牌的故事。

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首階段惜售5幢洋房

黃光耀表示Aston Martin為全球首屈一指的奢華跑車品牌，致力打造各款經典高性能與時尚兼備的頂級跑車，其獨特的品牌精神，與集團旗下山頂府邸系列Peak Collection如出一轍，每一個項目皆匠心獨運，盡顯矜貴，細節中又各具非凡，以極致的工藝不斷創造一個又一個傳奇。同屬Peak Collection位於種植道1號的全新頂尖項目有望於今年下旬推出，合共20間低密度的獨立屋，面積介乎約4,6007,500方呎，可飽覽南區海景景觀。每間洋房更設有獨立電梯同私人車庫，私穩度高，首階段將惜售5幢洋房。

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