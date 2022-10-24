月頭被撻訂 月尾重售再平5萬 沙田中心兩房樓價呎價續創近年新低

低處未算低！上車盤沙田中心有兩房單位，在本月初以新低價沽出被撻訂後，近日再創新低價成交。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，成交單位為沙田中心廣寧大廈(H座)中層H室，建築面積356方呎，實用面積292方呎，兩房間隔，本月初原本以430萬元沽出，屬屋苑近年新低價，其後買家撻訂棄購，業主遂重新放盤，叫價460萬元，新近以425萬元沽出，較原先造價少5萬元，折合實用呎價僅14,555元，樓價及呎價續創屋苑近年新低。

黎宗文表示，原業主於2011年11月以236萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面獲利約189萬元離場，單位期內升值約80%。