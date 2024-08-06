有價有市｜刷新九龍一手紀錄 緹外巨無霸別墅逾10億沽

是次招標售出的院墅A，實用面積11,382方呎，屬五房五套房另設5間工人房間隔，連13,174方呎花園及929方呎前庭，以10.28億元連兩個車位成交，呎價90,318元，創項目成交價及呎價新高外，造價更超越今年3月以10億元售出的緹外院墅B，再度刷新九龍區一手住宅成交價新高。

超級豪宅有價有市！嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」昨以招標形式售出院墅A，連2個車位以10.28億元成交，呎價超過9萬元，成交價及呎價均創項目新高外，更刷新九龍區一手住宅歷年成交價最高紀錄。

據成交紀錄冊顯示，買家可獲發展商提供相等於樓價4.25%的從價印花稅津貼，涉及稅項津貼達4,369萬元；另獲「家具津貼現金回贈」，買家若如期完成上述物業買賣及在所有方面履行和遵守該物業的臨時買賣合約及正式買賣合約條款，發展商將同意向買家支付8,800萬元現金回贈，較早前院墅B買家可獲得的4,000萬元現金回贈，再多4,800萬元。

全盤累售22伙 套現逾77億

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次交易成交價充分反映市場對優質超級豪宅的渴求，以及對「緹外」質素的肯定。