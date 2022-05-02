有樓睇｜低層但超好海景視覺 凱帆軒兩房戶合理價待售（多圖）

景觀是買樓關鍵之一，今次介紹的大角咀凱帆軒，屋苑合共3座物業均沿海而建，故大部分單位都享有港島西及昂船洲海景。現時屋苑有一個低層兩房單位放盤，大廳和主人房均望海景，另一間睡房亦可有少許側海，無時無刻都有寧謐恬靜的海景視覺享受。

開揚海景 企理裝修 放盤單位為凱帆軒3座低層G室，實用面積439方呎，兩房間隔，叫價938萬元，平均呎價21,366元。單位座向西南方，大廳和主人房可望西環及上環一帶開揚海景，景致相當恬靜吸引，另一睡房則主要望開揚內園及樓景，同時也有少許側海景。整體而言，景觀可說是單位的最大賣點。中原地產奧運站帝峰皇殿第一分行經理鍾家豪表示，現時同類型單位放盤量只有約4個，叫價介乎935萬至1,100萬元不等，而上述單位亦擁有新淨企理裝修，各方面質素均不俗，故叫價屬合理市價水平。