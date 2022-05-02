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地產
2022-05-02 18:26:38

有樓睇｜低層但超好海景視覺 凱帆軒兩房戶合理價待售（多圖）

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凱帆軒沿海而建，躺在主人房睡床上，視覺猶如與海景形成水平線，每日醒來，滿眼盡是湛藍開揚美景。

凱帆軒沿海而建，躺在主人房睡床上，視覺猶如與海景形成水平線，每日醒來，滿眼盡是湛藍開揚美景。

景觀是買樓關鍵之一，今次介紹的大角咀凱帆軒，屋苑合共3座物業均沿海而建，故大部分單位都享有港島西及昂船洲海景。現時屋苑有一個低層兩房單位放盤，大廳和主人房均望海景，另一間睡房亦可有少許側海，無時無刻都有寧謐恬靜的海景視覺享受。

客廳放置的二人梳化面積不算細小，空間四正實用。 客廳外接露台，安坐梳化上，開揚海景盡入眼底。 大廳面積不算太大，勝在四正實用。 主人房間隔四正，設有大衣櫥，收納空間尚算充足。 海天一色的景致，將每日辛勤工作後的疲憊掃走。 另一個睡房以開揚樓景和內園景為主，亦有少許側海景，而在窗台「偷位」訂製的單人床，增加房間空間之餘，床的側邊窗戶正正可眺望部分海景。 廚房空間闊落，設有大窗戶，通風又光猛。 浴室是原裝發展商提供的裝修及配套。

開揚海景 企理裝修

放盤單位為凱帆軒3座低層G室，實用面積439方呎，兩房間隔，叫價938萬元，平均呎價21,366元。單位座向西南方，大廳和主人房可望西環及上環一帶開揚海景，景致相當恬靜吸引，另一睡房則主要望開揚內園及樓景，同時也有少許側海景。整體而言，景觀可說是單位的最大賣點。中原地產奧運站帝峰皇殿第一分行經理鍾家豪表示，現時同類型單位放盤量只有約4個，叫價介乎935萬至1,100萬元不等，而上述單位亦擁有新淨企理裝修，各方面質素均不俗，故叫價屬合理市價水平。

交通及配套完善

此外，凱帆軒交通便利，鄰近港鐵奧運站，步行前往只需約6分鐘，而周邊日常生活配套亦齊全，屋苑亦設有室外泳池、兒童遊樂場、健身室、按摩池、桑拿浴室、燒烤場及高爾夫球練習場等設施。

放盤單位資料

物業名稱：凱帆軒

地址：大角咀海帆道11

發展商：18

樓齡：長實

放盤單位：3座低層G

叫價：938萬元（參考市值租金20,000元）

實用面積：439方呎

建築面積：593方呎

間隔：兩房

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E5%87%B1%E5%B8%86%E8%BB%92-3%E5%BA%A7_SVR829?theme=buy&fromagent=37149

查詢電話：9370 9430（中原地產 鍾先生）

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