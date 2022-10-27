有樓睇｜元朗尚悅兩房上車盤 小心思 大實用

近月樓價不斷下調，不少人趁低入市。位於元朗東南十八鄉路的尚悅，樓齡只有9年，目前屋苑有一個低層兩房單位放盤，由原本叫價595萬元，近日降價至540萬元，減幅逾9%；單位裝修亦相當新淨企理，業主特別將第二間睡房改為半開放式的書房，廚房亦採半開放設計，增加大廳的視覺空間，使用時亦更顯實用，可見只需一點點巧思，就能令整體感覺和實用度提升。

裝修小細節 實用度升級 上述放盤單位為1座低層G室，實用面積425方呎，屬兩房一廳間隔，叫價540萬元，實用平均呎價12,706元。單位大廳略呈L型開則，附有小露台，為了令大廳空間更添闊落，業主特別將客廳與第二間睡房之間的一道牆壁拆掉，改為中空的白色木框格牆，睡房亦改作書房用途，並增設地台，大為提升收納空間；加上廚房屬半開放式設計，增加整體大廳的空間感，感覺更開揚舒適。單位座向南方，大廳和主人房景觀以內園及樓景為主，整體景致尚算開揚。值得一提是，單位位於第1座，屬最近屋苑出入口的座數，日常出入較為省時方便。

另外，若以最高九成按揭及利率2.625%計算，單位首期約為54萬元，加上屋苑樓齡尚新，設有大型住客會所，鄰近的教育路亦有齊各式店鋪、商場及街市，日常衣食住行所需都方便，整體來說，能滿足上車客之需求。