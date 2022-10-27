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地產
2022-10-27 18:59:31

有樓睇｜元朗尚悅兩房上車盤 小心思 大實用

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L型開則的大廳，附設小露台，而客廳背後的第二間睡房，兩者之間的牆壁改為中空的木框格牆，令視覺空間大增。

L型開則的大廳，附設小露台，而客廳背後的第二間睡房，兩者之間的牆壁改為中空的木框格牆，令視覺空間大增。

近月樓價不斷下調，不少人趁低入市。位於元朗東南十八鄉路的尚悅，樓齡只有9年，目前屋苑有一個低層兩房單位放盤，由原本叫價595萬元，近日降價至540萬元，減幅逾9%；單位裝修亦相當新淨企理，業主特別將第二間睡房改為半開放式的書房，廚房亦採半開放設計，增加大廳的視覺空間，使用時亦更顯實用，可見只需一點點巧思，就能令整體感覺和實用度提升。

飯廳與玄關之間設有一道小小屏風，具分隔和美化作用。 主人房的窗台加裝了布藝座墊，具伸延和擴闊空間的效果；景觀則以內園和樓景為主。 主人房天花設有收納櫃，以及附設小露台，方便日常晾曬衣物。 半開放式廚房，五臟俱全。 非「黑廁」設計的浴室，仍算新淨企理。 單位原裝平面圖。 元朗尚悅樓齡只有9年，是區內熱門上車盤之一。(資料圖片)

裝修小細節 實用度升級

上述放盤單位為1座低層G室，實用面積425方呎，屬兩房一廳間隔，叫價540萬元，實用平均呎價12,706元。單位大廳略呈L型開則，附有小露台，為了令大廳空間更添闊落，業主特別將客廳與第二間睡房之間的一道牆壁拆掉，改為中空的白色木框格牆，睡房亦改作書房用途，並增設地台，大為提升收納空間；加上廚房屬半開放式設計，增加整體大廳的空間感，感覺更開揚舒適。單位座向南方，大廳和主人房景觀以內園及樓景為主，整體景致尚算開揚。值得一提是，單位位於第1座，屬最近屋苑出入口的座數，日常出入較為省時方便。
另外，若以最高九成按揭及利率2.625%計算，單位首期約為54萬元，加上屋苑樓齡尚新，設有大型住客會所，鄰近的教育路亦有齊各式店鋪、商場及街市，日常衣食住行所需都方便，整體來說，能滿足上車客之需求。

放盤單位資料

物業名稱：尚悅

地址：元朗十八鄉路11

發展商：恒基、新世界

樓齡：9

放盤單位：1座低層G室（物業編號：BZ59170011

叫價：540萬元

實用面積：425方呎 / @12,706

建築面積：575方呎 / @9,391

間隔：兩房

VR睇樓：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E5%85%83%E6%9C%97%E6%9D%B1%E5%8D%97-hma-%E5%B0%9A%E6%82%85-1%E5%BA%A7-bz59170011-3-hk

查詢電話：9333 4708（利嘉閣地產 譚小姐）

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