有樓睇｜元朗尚悅高層兩房戶 企裝開揚 慳裝修費（多圖）

不少人上車做業主，偏向選擇有裝修、新淨企理的單位，可以節省裝修費，盡量慳得就慳。位於元朗東南十八鄉路的尚悅，是恒基及新世界合作發展樓盤，於2013年入伙，屋苑由12座物業組成，單位實用面積由354至1,940方呎不等，當中不乏兩房細單位，樓價由500多至600多萬元有交易，吸引不少年輕上車客及新婚客入市。

樓齡新 裝修新 易吸年輕上車客 由於尚悅樓齡尚新，現時大部分放盤單位的裝修都新淨企理，加上屋苑有不少年輕客人入市居住，裝修設計上偏向時尚簡約，變相可助買家節省不少裝修費。利嘉閣地產元朗—Grand Yoho分行（A組）高級分區董事黃永全表示，現時尚悅約有90個放盤，當中以兩房細單位佔多，包括13座高層C室，實用面積423方呎，現時叫價635萬元，平均呎價15,012元。單位位處高層，座向西南，望開揚翠綠山景和市景，而且裝修相當新淨企理，以白色和米色為主調，感覺清新舒服，不用「大執」已可入住，為買家省卻不少裝修費。

區內受歡迎上車盤 黃永全續稱，尚悅能夠吸引年輕上車客和新婚夫婦入市，不單因為樓齡新、樓價較低水，屋苑放盤單位中大多擁有新淨企裝也是重點，而且裝修設計普遍簡約時尚，容易給買家一個優良的第一印象，故成為區內受歡迎的上車盤之一。而4月至今，尚悅暫錄得8宗成交，平均呎價為14,400元。