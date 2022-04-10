熱門搜尋:
特首選舉 疫情 快速測試 恒指 烏克蘭局勢 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
地產
2022-04-10 16:51:09

有樓睇｜元朗尚悅高層兩房戶 企裝開揚 慳裝修費（多圖）

分享：
單位設有一個小露台，遠望翠綠開揚山景和市景；安坐露台吃早餐，感覺愜意。

單位設有一個小露台，遠望翠綠開揚山景和市景；安坐露台吃早餐，感覺愜意。

不少人上車做業主，偏向選擇有裝修、新淨企理的單位，可以節省裝修費，盡量慳得就慳。位於元朗東南十八鄉路的尚悅，是恒基及新世界合作發展樓盤，於2013年入伙，屋苑由12座物業組成，單位實用面積由3541,940方呎不等，當中不乏兩房細單位，樓價由500多至600多萬元有交易，吸引不少年輕上車客及新婚客入市。

單位大廳雖然呈長方形，但實用率高，亦容易擺放傢俱。 單位間隔實用見使，小兩口子居住，溫馨舒適。 業主特意在主人房加設地台，方便收納，相當實用。 廚房小巧但五臟俱全。 浴室裝修新淨整潔，透明企缸設計，增加視覺上的空間感。 單位外望市景、樓景和山景，開揚舒服。

樓齡新 裝修新 易吸年輕上車客

由於尚悅樓齡尚新，現時大部分放盤單位的裝修都新淨企理，加上屋苑有不少年輕客人入市居住，裝修設計上偏向時尚簡約，變相可助買家節省不少裝修費。利嘉閣地產元朗—Grand Yoho分行（A組）高級分區董事黃永全表示，現時尚悅約有90個放盤，當中以兩房細單位佔多，包括13座高層C室，實用面積423方呎，現時叫價635萬元，平均呎價15,012元。單位位處高層，座向西南，望開揚翠綠山景和市景，而且裝修相當新淨企理，以白色和米色為主調，感覺清新舒服，不用「大執」已可入住，為買家省卻不少裝修費。

區內受歡迎上車盤

黃永全續稱，尚悅能夠吸引年輕上車客和新婚夫婦入市，不單因為樓齡新、樓價較低水，屋苑放盤單位中大多擁有新淨企裝也是重點，而且裝修設計普遍簡約時尚，容易給買家一個優良的第一印象，故成為區內受歡迎的上車盤之一。而4月至今，尚悅暫錄得8宗成交，平均呎價為14,400元。

放盤單位資料

名業名稱：尚悅（The Reach

地址：元朗東南十八鄉路11

放盤單位：13座高層C

叫價：635萬元

實用面積：423方呎

建築面積：575方呎

間隔：兩房

查詢電話：9481 1104（利嘉閣地產 黃小姐）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受