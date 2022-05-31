有樓睇｜全方位便利 葵芳閣高層東南靚景罕放（多圖）

港鐵葵芳站一帶住宅物業，集購物和交通方便於一身，該處不單有「平民天堂」之稱的葵涌廣場，旁邊還有新都會廣場，而葵芳站側又有巴士總站及多條小巴專線，日常購物和交通都非常方便。距離葵芳站只有2分鐘步程的葵芳閣，是區內入場門檻最低屋苑之一，由於屋苑只有3座，總伙數不足600個，故放盤量一向不多。現時該處2座有一高層單位放盤，屬屋苑一線景觀之優質單位。

一線景觀望極開揚荔景市景 放盤單位為葵芳閣2座高層H室，建築面積508方呎，實用面積415方呎，叫價580萬，平均實用呎價13,976元。單位為兩房兩廳間隔，實用率達81%，四正闊落的間隔相當實用。單位座向東南，景觀望山景、荔景市景及遠望葵涌貨櫃碼頭，景致十分遼闊開揚，屬屋苑一線景觀，樓價亦相對較其他景觀高。若以九成按揭成數及1.49%利率計算，上述單位首期金額約58萬，月供約17,990元。