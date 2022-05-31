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地產
2022-05-31 18:39:59

有樓睇｜全方位便利 葵芳閣高層東南靚景罕放（多圖）

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房間屬「眼鏡房」設計，客飯廳則為「呂字型」，整體間隔四正實用。

房間屬「眼鏡房」設計，客飯廳則為「呂字型」，整體間隔四正實用。

港鐵葵芳站一帶住宅物業，集購物和交通方便於一身，該處不單有「平民天堂」之稱的葵涌廣場，旁邊還有新都會廣場，而葵芳站側又有巴士總站及多條小巴專線，日常購物和交通都非常方便。距離葵芳站只有2分鐘步程的葵芳閣，是區內入場門檻最低屋苑之一，由於屋苑只有3座，總伙數不足600個，故放盤量一向不多。現時該處2座有一高層單位放盤，屬屋苑一線景觀之優質單位。

單位間隔平面圖。 單位望荔景市景和山景，更可眺望葵涌貨櫃碼頭，視野廣闊開揚。 廚房採半開放式設計，令空間更顯闊落。 廚房面積闊落，窗戶亦大，光猛兼空氣流通。 睡房窗台位略闊，但間隔方正見使。 其中一個睡房設有兩扇窗，採光度高。 浴室採浴缸設計，並有大窗戶。

一線景觀望極開揚荔景市景

放盤單位為葵芳閣2座高層H室，建築面積508方呎，實用面積415方呎，叫價580萬，平均實用呎價13,976元。單位為兩房兩廳間隔，實用率達81%，四正闊落的間隔相當實用。單位座向東南，景觀望山景、荔景市景及遠望葵涌貨櫃碼頭，景致十分遼闊開揚，屬屋苑一線景觀，樓價亦相對較其他景觀高。若以九成按揭成數及1.49%利率計算，上述單位首期金額約58萬，月供約17,990元。

景觀質素成叫價重點

利嘉閣地產葵青—葵芳分行高級物業顧問蕭創誠表示，葵芳閣以上車客為主，間隔好兼實用性高，日常配套和交通亦十分便利，加上本身單位數量不多，故放盤量一向少，目前兩房單位約只有34個放盤，叫價介乎540萬至580萬不等，叫價一般以景觀質素而定。參考近期兩房成交有3座高層D室，實用面積397方呎，景觀以樓景和山景為主，成交價515萬元，呎價13,350元。

放盤單位資料

物業名稱：葵芳閣

地址：葵涌葵義路15

發展商：洛基兄弟

樓齡：38

放盤單位：2座高層H

叫價：580萬元

實用面積：415方呎

建築面積：508方呎

間隔：兩房

VR睇樓：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E4%B8%8B%E8%91%B5%E6%B6%8C-hma-%E8%91%B5%E8%8A%B3%E9%96%A3-2%E5%BA%A7-bd52447025-3-hk

查詢電話：5134 5525（利嘉閣地產 蕭先生）

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