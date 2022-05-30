有樓睇｜全盤最平 美豐花園內園兩房叫價450萬啱晒上車（多圖）

買樓上車，是不少人的夢想，但香港樓價瘋狂，動輒過千萬，要搵樓價細的上車盤，新界區會有較多選擇。距離港鐵太和站約10分鐘步程的美豐花園，全部單位均為兩房戶，現時有一個低層望內園景單位放盤，叫價450萬元，不單較市價平2%至3%，更是目前市場放盤單位中叫價最平，最啱上車！

眼鏡房設計 實用率近八成 遠離大街、環境較清靜的美豐花園，由兩座物業組成，全盤只有兩種呎數，分別是實用面積293及296方呎兩房間隔，實用率有近八成，內部間隔以「眼鏡房」為主。推介的放盤單位為A座低層2室，實用面積296方呎，叫價450萬元，折合平均呎價15,203元。單位內部裝修不屬新裝，但新淨企理，間隔方正實用，兩個房間各有兩扇窗戶，空氣流通兼光猛。據悉，業主曾為單位作出少許改造，將浴室的入口改為經廚房進入，此舉大大提升客廳的使用空間，令間隔更加實用。另外，雖然單位位處低層，但景觀望內園、球場景和山景，低層亦無損開揚。

低市價 2% 至 3% 世紀21宇田地產太和中心分行高級客戶經理Danny Lo表示，現時美豐花園放盤量約只有5個，叫價介乎475萬至480萬元，上址屬叫價最平單位，而同類單位市價約460萬元，較市價平約2%至3%，銀碼和間隔都十分適合上車客。由於美豐花園放盤量少，故最近兩個月均未有錄得成交。