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地產
2022-06-13 18:45:25

有樓睇｜全綠山巒景 峻弦高層一房套戶筍價罕放（多圖）

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綠得很的全山巒景觀，有益身心健康。

綠得很的全山巒景觀，有益身心健康。

綠色一直被認為能夠保護眼睛，尤其是觀望綠色植物，如果家中景觀是全綠色的山巒景致，可以隨時隨地眺望觀賞，不論是否真的可以護眼，單是心情已能平靜舒暢。牛池灣屋苑峻弦由5座物業組成，全盤依山而建，不少單位可享翠綠開揚的山景，屋苑的一房單位盤源不多，現時有一個高層一房套戶放盤，叫價770萬元，屬於筍價。

客廳外接露台，全山巒景致清靜舒服，單位裝修亦簡約企理，不用大執便可入住。 客廳外接露台，全山巒景致清靜舒服，單位裝修亦簡約企理，不用大執便可入住。 長方形大廳，飯廳一邊放有了不少傢具，間隔實用。 套房間隔略呈長方形，易於擺放傢具，景觀同樣望全翠綠山景。 套房間隔略呈長方形，易於擺放傢具，景觀同樣望全翠綠山景。 廚房配套新淨，空間不狹窄，外接小工作平台，通風又通爽。 套房浴室屬原裝發展商裝修，新淨企理。 單位平面圖。 峻弦配套設施齊全，設有面積達9.2萬方呎雙會所，設施包括28米戶外泳池、室內恆溫泳池及水力按摩池等。 峻弦物業外貌。

裝修新淨 有寵屋苑 啱上車

放盤單位為峻弦6座高層D室，實用面積425方呎，建築面積538方呎，間隔為一房套戶，叫價770萬元，平均實用呎價18,117元。單位實用率有79%，間隔實用四正，裝修簡潔新淨，勝在實用；單位大廳設有露台，窗外是翠綠連綿的山巒景，廚房亦設有小小的工作平台，方便晾衫曬衣物。此外，物業屬有寵屋苑，可飼養寵物。

盤源少 放盤更少

中原地產中九龍現崇山分行高級分行經理冼子軒表示，峻弦全盤一房細單位約只有60多個，現時放盤量僅23個，當中一個為同呎數低層戶，叫價740萬元，相比上述單位位於高層，樓層和景觀開揚程度方面都較為優質，而一般低層單位成交價為730萬至740萬元不等。參考同類單位成交，最近一次錄得峻弦細單位成交已是去年11月，單位為36D室，實用面積421方呎，成交價748萬元，呎價17,767元。

放盤單位資料

物業名稱：峻弦

地址：牛池灣豐盛街51

發展商：新鴻基

樓齡：11

放盤單位：6座高層D

叫價：770萬元（參考市值租金15,000元至16,000元）

實用面積：425方呎

建築面積：538方呎

間隔：一房（1套房）

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查詢電話：6845 8872（中原地產 冼先生）

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