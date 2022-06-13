有樓睇｜全綠山巒景 峻弦高層一房套戶筍價罕放（多圖）

綠色一直被認為能夠保護眼睛，尤其是觀望綠色植物，如果家中景觀是全綠色的山巒景致，可以隨時隨地眺望觀賞，不論是否真的可以護眼，單是心情已能平靜舒暢。牛池灣屋苑峻弦由5座物業組成，全盤依山而建，不少單位可享翠綠開揚的山景，屋苑的一房單位盤源不多，現時有一個高層一房套戶放盤，叫價770萬元，屬於筍價。
裝修新淨 有寵屋苑 啱上車
放盤單位為峻弦6座高層D室，實用面積425方呎，建築面積538方呎，間隔為一房套戶，叫價770萬元，平均實用呎價18,117元。單位實用率有79%，間隔實用四正，裝修簡潔新淨，勝在實用；單位大廳設有露台，窗外是翠綠連綿的山巒景，廚房亦設有小小的工作平台，方便晾衫曬衣物。此外，物業屬有寵屋苑，可飼養寵物。
盤源少 放盤更少
中原地產中九龍現崇山分行高級分行經理冼子軒表示，峻弦全盤一房細單位約只有60多個，現時放盤量僅2至3個，當中一個為同呎數低層戶，叫價740萬元，相比上述單位位於高層，樓層和景觀開揚程度方面都較為優質，而一般低層單位成交價為730萬至740萬元不等。參考同類單位成交，最近一次錄得峻弦細單位成交已是去年11月，單位為36樓D室，實用面積421方呎，成交價748萬元，呎價17,767元。
放盤單位資料
物業名稱：峻弦
地址：牛池灣豐盛街51號
發展商：新鴻基
樓齡：11年
放盤單位：6座高層D室
叫價：770萬元（參考市值租金15,000元至16,000元）
實用面積：425方呎
建築面積：538方呎
間隔：一房（1套房）
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查詢電話：6845 8872（中原地產 冼先生）