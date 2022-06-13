有樓睇｜全綠山巒景 峻弦高層一房套戶筍價罕放（多圖）

綠色一直被認為能夠保護眼睛，尤其是觀望綠色植物，如果家中景觀是全綠色的山巒景致，可以隨時隨地眺望觀賞，不論是否真的可以護眼，單是心情已能平靜舒暢。牛池灣屋苑峻弦由5座物業組成，全盤依山而建，不少單位可享翠綠開揚的山景，屋苑的一房單位盤源不多，現時有一個高層一房套戶放盤，叫價770萬元，屬於筍價。

裝修新淨 有寵屋苑 啱上車 放盤單位為峻弦6座高層D室，實用面積425方呎，建築面積538方呎，間隔為一房套戶，叫價770萬元，平均實用呎價18,117元。單位實用率有79%，間隔實用四正，裝修簡潔新淨，勝在實用；單位大廳設有露台，窗外是翠綠連綿的山巒景，廚房亦設有小小的工作平台，方便晾衫曬衣物。此外，物業屬有寵屋苑，可飼養寵物。