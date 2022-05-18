有樓睇｜公屋上車盤 太和邨極高層三房戶 300萬有交易（多圖）

香港樓價高企，不單私樓價錢不斷升，公屋樓價亦持續攀升，更時有錄得「公屋王」新高價成交。大埔太和邨是鐵路沿線公屋屋苑，四周民生配套設施成熟完善，可謂優質公屋上車盤之一，屋苑現時有一個高層443方呎單位放盤，叫價300萬元，價錢略為比同類單位叫價低，加上東鐵線過海段日前通車，令本已方便的交通網絡，變得更便捷，也令屋苑樓價有更大攀升空間。是次放盤單位叫價300萬元，實屬銀根不足而又想上車人士的好選擇。

400 多呎有三房 實用度超高 太和邨樓齡有33年，共由9座物業組成，屋苑鄰近港鐵太和站，其他交通網絡亦四通八達，而且各種民生配套設施完善，故一直不乏追捧。放盤單位為居和樓（4座）高層6室，實用面積443方呎，三房間隔，叫價300萬元，平均呎價6,772元。公屋單位地方有多見使，毋須多講也知道，上述放盤單位面積443方呎有三房，每間房都四四正正，長方形大廳亦寬敞，廚房和浴室空間也不細小，整體感覺就是闊落實用。由於單位樓層極高，景觀望超開揚遠樓景和山景，視野不俗。單位內部裝修不算新淨，但業主稍後會進行簡單翻新，讓新買家可省卻部分裝修費。

300 萬叫價低水 世紀21宇田地產太和廣場分行高級物業顧問Ben Li表示，現時類似放盤單位約有4至5個，叫價一般在300萬元以上，上述單位叫價300萬元可謂低水。據土地註冊處資料顯示，本月居和樓有一個低層3室成交，呎數同為443方呎，成交價283萬元，呎價6,388元，但此成交單位在樓層差距上，與上述介紹單位有很大差別。