有樓睇｜召喚年輕上車客！46年唐樓廣福大樓 連天台售338萬 呎價不足9千(多圖)

樓價高企，上車不易。年輕一代要上車，或會選擇唐樓這類入場門檻較低的上車盤，而有46年樓齡的大埔唐樓廣福大樓，目前有一個兩房連天台單位放盤，呎價不足9千元，加上擁有新淨靚裝，天台亦有靚裝修，可慳一筆裝修費。不過，前提是買家要有「腳骨力」，因為大樓沒有電梯；如認為行樓梯不是問題，此單位實屬低門檻上車之選。

裝修新淨雅緻 慳大筆裝修費 廣福大樓是一幢樓高8層的唐樓，放盤單位位於最高層，單位實用面積382方呎，兩房間隔，另附有面積約250方呎私人天台，以及一個入契平台。單位在3年前經過翻新，就連天台都有掃漆和鋪有全新地磚，裝修新淨得來亦雅緻，買家不用再花大錢修葺，可即買即住。由於天台面積大，閒時招呼親朋前來聚會或BBQ都十分方便。此外，與一般唐樓相同的是，單位間隔方正實用，廳大房亦大，實用度是一般新樓或大型屋苑難以媲美。