有樓睇｜召喚年輕上車客！46年唐樓廣福大樓 連天台售338萬 呎價不足9千(多圖)

樓價高企，上車不易。年輕一代要上車，或會選擇唐樓這類入場門檻較低的上車盤，而有46年樓齡的大埔唐樓廣福大樓，目前有一個兩房連天台單位放盤，呎價不足9千元，加上擁有新淨靚裝，天台亦有靚裝修，可慳一筆裝修費。不過，前提是買家要有「腳骨力」，因為大樓沒有電梯；如認為行樓梯不是問題，此單位實屬低門檻上車之選。
裝修新淨雅緻 慳大筆裝修費
廣福大樓是一幢樓高8層的唐樓，放盤單位位於最高層，單位實用面積382方呎，兩房間隔，另附有面積約250方呎私人天台，以及一個入契平台。單位在3年前經過翻新，就連天台都有掃漆和鋪有全新地磚，裝修新淨得來亦雅緻，買家不用再花大錢修葺，可即買即住。由於天台面積大，閒時招呼親朋前來聚會或BBQ都十分方便。此外，與一般唐樓相同的是，單位間隔方正實用，廳大房亦大，實用度是一般新樓或大型屋苑難以媲美。
價平 實用高 近大埔墟站
世紀21宇田地產太和廣場分行高級物業顧問Ben Li表示，雖然物業樓齡較大，兼沒有電梯，但單位裝修新淨企理，間隔非常實用，更連特色天台，而距離港鐵大埔墟站只需約5分鐘步程，日常交通十分方便，對於想上車但銀根不足人士，具一定吸引力。他又稱，單位之前以月租約1萬元承租，目前租客已遷出，除適合上車外，亦可考慮作長線投資用途。
放盤單位資料
物業名稱：廣福大樓
地址：大埔廣福道21至25號
樓齡：46年
放盤單位：高層連天台
叫價：338萬元
實用面積：382方呎
間隔：兩房
相關資料：https://www.youtube.com/watch?v=MWk-gOeh-UI
查詢電話：5292 2262（世紀21宇田地產 李先生）