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2023-07-09 18:15:00

有樓睇｜(多圖)大埔新達廣場清新靚裝兩房 新淨高實用上車盤

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單位大廳窗戶闊大，加上間隔寬敞，更顯實用性。

單位大廳窗戶闊大，加上間隔寬敞，更顯實用性。

由新鴻基發展的大埔新達廣場，共由6座住宅大廈組成，屋苑鄰近港鐵大埔墟站，周邊配套完善齊全，故向來深得用家歡迎。屋苑新近有一伙兩房單位放盤，不單附有簡約清新裝修，景觀望開揚內園泳池景，間隔亦相當實用，有逾八成高實用率，整體各方面均十分適合上車人士。

全屋以清新的白色和薄荷綠色為主調，裝修新淨企理。 單位實用率有81%，間隔十分闊落見使。 全屋裝修簇新，新買家可節省不少裝修費。 飯廳亦闊落見使。 單位玄關面積適中，有足夠空間擺放鞋櫃。 房間間隔四正實用，外望開揚園景，居住環境清靜。 睡房裝修和布置簡潔清新，感覺舒服。 廚房設有大量收納櫃，十分實用。 明廁浴室闊落企理，裝修新淨。 單位平面圖。 大埔新達廣場鄰近港鐵大埔站，日常交通非常便利，屋苑亦設有商場，日常購物方便。(資料圖片)

清新薄荷綠裝潢 全屋光線充沛

上述放盤為大埔新達廣場2座中層G室，實用面積489方呎，採兩房兩廳間隔，業主叫價735萬元放售，平均呎價15,031元。新達廣場單位向來實用見稱，提供81%實用率，上址放盤間隔非常四正，走廊位不多，廳和房均設有大窗，配合薄荷綠色為主調的裝修和白色的簡約布置，更能凸顯全屋光線充沛的賣點，予人清新怡人的舒適感覺。此外，單位整體裝修新淨，基本上不用大肆翻新，便可快速入住，對銀根不足的上車客而言，可節省不少支出。至於景觀，以內園及泳池景為主，四周亦有不少園林樹木點綴，景致清靜開揚。

放盤單位資料

物業名稱：新達廣場
地址：大埔南運路9
發展商：新鴻基
樓齡：32
放盤單位：2座中層G (物業編號：BJ88109006)
叫價：735萬元
實用面積：489方呎 / @15,031
建築面積：599方呎 / @12,270
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/3D6aN4K
查詢電話：5667 9967 (利嘉閣地產 林先生)

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