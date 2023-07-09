有樓睇｜(多圖)大埔新達廣場清新靚裝兩房 新淨高實用上車盤

由新鴻基發展的大埔新達廣場，共由6座住宅大廈組成，屋苑鄰近港鐵大埔墟站，周邊配套完善齊全，故向來深得用家歡迎。屋苑新近有一伙兩房單位放盤，不單附有簡約清新裝修，景觀望開揚內園泳池景，間隔亦相當實用，有逾八成高實用率，整體各方面均十分適合上車人士。

清新薄荷綠裝潢 全屋光線充沛

上述放盤為大埔新達廣場2座中層G室，實用面積489方呎，採兩房兩廳間隔，業主叫價735萬元放售，平均呎價15,031元。新達廣場單位向來實用見稱，提供81%實用率，上址放盤間隔非常四正，走廊位不多，廳和房均設有大窗，配合薄荷綠色為主調的裝修和白色的簡約布置，更能凸顯全屋光線充沛的賣點，予人清新怡人的舒適感覺。此外，單位整體裝修新淨，基本上不用大肆翻新，便可快速入住，對銀根不足的上車客而言，可節省不少支出。至於景觀，以內園及泳池景為主，四周亦有不少園林樹木點綴，景致清靜開揚。