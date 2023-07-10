熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
地產
2023-07-10 19:15:00

有樓睇｜(多圖) 綠楊新邨兩房移民盤低價放售 代理：最後平盤

分享：
單位實用率高達87%，間隔非常實用見使。

單位實用率高達87%，間隔非常實用見使。

港鐵荃灣站上蓋屋苑綠楊新邨，出名交通及購物便利，雖然屋苑樓齡已有40年，惟單位間隔非常實用，有高達87%實用率，是一般新樓或屋苑難以匹敵。是次介紹的綠楊新邨放盤單位，為一伙低層兩房移民盤，叫價580萬元，代理揚言此單位屬屋苑最後一個低價平盤，相比另一伙叫價屬次低的同類放盤，開價接近620萬元，可見該移民盤價錢相當低水，而且業主還提供少許議價空間。

雖然單位位於低層，但因景觀望園景，窗外視野和室內光線均不俗。 長方形大廳，間隔分明闊落。 大廳為長方形開則，空間闊大實用。 單位整體裝修殘舊，買入後需大肆裝修及翻新。 單位為兩房間隔，每間房均設有兩扇窗戶，空氣流通之餘，亦頗為光猛。 房間擺放大型傢俬後，活動空間仍有不少。 單位主要望園景和樹景，景致開揚清靜。 浴室亦十分闊大實用。 廚房面積十分闊落，景觀望開揚園景。 單位平面圖。 綠楊新邨為港鐵荃灣站上蓋物業，日常出入及購物均非常便捷。(資料圖片)

同類盤叫價最平618

推介的綠楊新邨移民盤為J座低層7室，實用面積451方呎，屬兩房開則，景觀以園景為主，景致清幽開揚。據了解，單位最初叫價550萬元，近日業主反價至580萬元放盤，平均實用呎價12,860元。據代理表示，該放盤是目前綠楊新邨叫價最平的單位，亦是屋苑最後一個平價盤，「現時叫價第二低的放盤單位為Q座低層6室，實用面積相若、有445方呎，叫價618萬元，平均呎價13,888元。」此外，雖然單位業主近日反價，但相信仍有少許議價空間，代理稱料約有3%4%議幅。

放盤單位資料

物業名稱：綠楊新邨
地址：荃灣蕙荃路2266
發展商：置地、港鐵、僑光置業、怡和洋行
樓齡：40
放盤單位：J座低層7 (物業編號：CLN962)
叫價：580萬元
實用面積：451方呎 / @ 12,860
建築面積：518方呎 / @11,197
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/3JRYfBL
查詢電話：51276641 (中原地產 章先生)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受