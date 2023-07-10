有樓睇｜(多圖) 綠楊新邨兩房移民盤低價放售 代理：最後平盤

港鐵荃灣站上蓋屋苑綠楊新邨，出名交通及購物便利，雖然屋苑樓齡已有40年，惟單位間隔非常實用，有高達87%實用率，是一般新樓或屋苑難以匹敵。是次介紹的綠楊新邨放盤單位，為一伙低層兩房移民盤，叫價580萬元，代理揚言此單位屬屋苑最後一個低價平盤，相比另一伙叫價屬次低的同類放盤，開價接近620萬元，可見該移民盤價錢相當低水，而且業主還提供少許議價空間。

同類盤叫價最平 618 萬

推介的綠楊新邨移民盤為J座低層7室，實用面積451方呎，屬兩房開則，景觀以園景為主，景致清幽開揚。據了解，單位最初叫價550萬元，近日業主反價至580萬元放盤，平均實用呎價12,860元。據代理表示，該放盤是目前綠楊新邨叫價最平的單位，亦是屋苑最後一個平價盤，「現時叫價第二低的放盤單位為Q座低層6室，實用面積相若、有445方呎，叫價618萬元，平均呎價13,888元。」此外，雖然單位業主近日反價，但相信仍有少許議價空間，代理稱料約有3%至4%議幅。