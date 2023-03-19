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地產
2023-03-19 18:50:00

有樓睇｜(多相)元朗映御企裝兩房 望超開揚河景 遠眺深圳灣

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單位面向山貝河，四周翠綠開揚，同時可遠望深圳灣一帶景色。

單位面向山貝河，四周翠綠開揚，同時可遠望深圳灣一帶景色。

新鴻基旗下的元朗小型屋苑映御，由兩座住宅大廈組成，於2017年入伙，樓齡尚輕，加上鄰近港鐵朗屏站，日常出入和購物都便利，可謂區內性價比高的屋苑之一。又因屋苑樓價受惠於寬減印花稅措施，亦可承做九成按揭，故十分適合上車。

開放式廚房，令大廳增加不少空間感。 長方形開則大廳，外接露台，光猛開揚。 全屋裝修新淨，十分實用。 單位附有部分傢俬和基本電器，簇新又實用。 主人房亦設有一個小小露台，而且窗大，十分光猛通爽。 主人房亦望山貝河及遠望內地景致。 另一個睡房附設訂製的睡床連衣櫃及書枱組合家具，新淨又實用。 單位走廊。 浴室光猛闊落，整體裝修算新。 大廳露台面積不算細小，窗外景致開揚吸引。 單位平面圖。 元朗映御交通方便，日常生活配套亦齊備，加上樓齡算新，亦是新鴻基屋苑，屬區內熱門上車之選。(資料圖片)

望山貝河 遠眺內地 視野遼闊

現時映御1座中層J室放盤，單位實用面積454方呎，間隔為兩房，叫價655萬元，平均實用呎價14,427元。單位廚房採開放式設計，大廳呈長方形開則，附設露台，座向北面，景觀望超開揚山貝河及遠眺深圳灣一帶景致，視野十分遼闊，加上落地玻璃設計，全屋光猛通爽。雖然單位以發展商裝修為主，但因屬新鴻基出品，用料有一定保證，而且附有部分由業主訂製的傢俬，實用之餘用料亦不俗，可為新買家可節省不少翻新和添置家具費用。

值得一提是，單位現有租客居住，惟將於5月開始「生約」，適合長線投資者入市，但亦可1個月書面通知租客交吉，較適合不急於入伙的新買家。

放盤單位資料

物業名稱：映御
地址：元朗德業街11
發展商：新鴻基
樓齡：6
放盤單位：1座中層J (物業編號：BB69293083)
叫價：655萬元
實用面積：454方呎 / @14,427
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/3ld4iaX
查詢電話：5377 9267 (利嘉閣地產 鍾先生)

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