有樓睇｜(多相)元朗映御企裝兩房 望超開揚河景 遠眺深圳灣

單位面向山貝河，四周翠綠開揚，同時可遠望深圳灣一帶景色。

新鴻基旗下的元朗小型屋苑映御，由兩座住宅大廈組成，於2017年入伙，樓齡尚輕，加上鄰近港鐵朗屏站，日常出入和購物都便利，可謂區內性價比高的屋苑之一。又因屋苑樓價受惠於寬減印花稅措施，亦可承做九成按揭，故十分適合上車。

望山貝河 遠眺內地 視野遼闊

現時映御1座中層J室放盤，單位實用面積454方呎，間隔為兩房，叫價655萬元，平均實用呎價14,427元。單位廚房採開放式設計，大廳呈長方形開則，附設露台，座向北面，景觀望超開揚山貝河及遠眺深圳灣一帶景致，視野十分遼闊，加上落地玻璃設計，全屋光猛通爽。雖然單位以發展商裝修為主，但因屬新鴻基出品，用料有一定保證，而且附有部分由業主訂製的傢俬，實用之餘用料亦不俗，可為新買家可節省不少翻新和添置家具費用。

值得一提是，單位現有租客居住，惟將於5月開始「生約」，適合長線投資者入市，但亦可1個月書面通知租客交吉，較適合不急於入伙的新買家。