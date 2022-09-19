有樓睇｜(多相)寶星中心最靚座數罕放 高層兩房叫價低過估價

上葵涌一帶物業向來是上車熱點，當中規模較大的寶星中心，共由4座物業組成，屋苑設有商場及室外泳池，鄰近民生商舖林立，加上附近有不少巴士及小巴路線，日常生活和交通配套均方便。屋苑4座物業中，以B座單位最為優質，座向較佳，兼且大廈正門出入口較其他座數方便。由於以用家主導，所以B座放盤量一向極少，新近便有一個東南高層兩房單位罕有放盤，叫價亦較銀行估價便宜。
東南高層 裝修新淨
放盤單位為寶星中心B座高層2室，實用面積308方呎，叫價418萬元，平均實用呎價13,571元。單位間隔為兩房，座向東南，景觀主要望樓景，惟單位層數高，視野仍然開揚舒服，沒有侷促感。此外，單位裝修新淨，全屋地板和牆身都整潔企理，廚房和浴室裝修亦雅緻，新買家可以不用花太多錢修葺，可快速入住。
罕放優質戶 低估價16萬
中原地產葵涌廣場第三分行分行經理曾日昇表示，寶星中心B座向來被視為屋苑「樓王」，放盤量一向不多，是次放盤屬罕有，而且單位座向東南，位處樓層頗高，裝修亦企理，整體質素均理想。單位現時網上銀行估價約434萬元，叫價較估價足足平16萬元，屬低水上車之選。
放盤單位資料
物業名稱：寶星中心
地址：葵涌打磚坪街1至25號
發展商：新鴻基
樓齡：36年
放盤單位：B座高層2室
叫價：418萬元
實用面積：308方呎 / @13,571元
建築面積：425方呎 / @9,835元
間隔：兩房
單位相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E5%AF%B6%E6%98%9F%E4%B8%AD%E5%BF%83_FAE425?theme=buy
查詢電話：9823 7979（中原地產 曾先生）