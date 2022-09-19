有樓睇｜(多相)寶星中心最靚座數罕放 高層兩房叫價低過估價

上葵涌一帶物業向來是上車熱點，當中規模較大的寶星中心，共由4座物業組成，屋苑設有商場及室外泳池，鄰近民生商舖林立，加上附近有不少巴士及小巴路線，日常生活和交通配套均方便。屋苑4座物業中，以B座單位最為優質，座向較佳，兼且大廈正門出入口較其他座數方便。由於以用家主導，所以B座放盤量一向極少，新近便有一個東南高層兩房單位罕有放盤，叫價亦較銀行估價便宜。