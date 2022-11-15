有樓睇｜(多相) 挾九龍灣三寶優勢 嘉和園高層新裝兩房 日日望無遮擋日落市景

港鐵九龍灣站一帶最為人認識的屋苑有德福花園、淘大花園和得寶花園，該3個屋苑被稱為「九龍灣三寶」，向以交通方便和生活配套完善見稱。而位於淘大和得寶兩個屋苑之間的嘉和園，雖然樓齡略大，但位置猶如被「三寶」包圍，不單同享周邊各種便利配套，單位實用率亦高，而且樓價亦大不同。
擁八成實用率 望超開揚市景
由3座物業組成的嘉和園，樓齡雖然已有45年，但舊樓的其中一個好處是有達八成實用率，間隔方正好擺位。是次推介的放盤單位為A座嘉仁大廈高層G室，實用面積346方呎，採兩房一廳間隔，叫價460萬元，實用平均呎價13,295元。單位最大賣點是裝修非常簇新，兼且位處高層，享無遮擋開揚市景，主要望港鐵九龍灣站的鐵路及商業區一帶遠景，視野遼闊開揚，而且全層室內光線充裕，整體居住環境舒服。
5分鐘內到九龍灣站
在地理位置上，嘉和園位置其實較左右兩旁的淘大花園和得寶花園還要方便，步行往港鐵九龍灣站程僅需約5分鐘，便可抵月台。購物方面，除了德福花園一及二期大型商場外，毗鄰的淘大花園已有相當多選擇，當中包括Donki、大型超市和戲院等，基本上各類型商店和食肆齊備。
放盤單位資料
物業名稱：嘉和園
地址：九龍灣牛頭角道15至19號
發展商：捷和企業、捷聯企業
樓齡：45年
放盤單位：嘉仁大廈A座高層G室（物業編號：BZ65634484）
叫價：460萬元
實用面積：346方呎 / @13,295元
建築面積：430方呎 / @10,698元
間隔：兩房一廳
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