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地產
2022-11-15 18:50:04

有樓睇｜(多相) 挾九龍灣三寶優勢 嘉和園高層新裝兩房 日日望無遮擋日落市景

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單位裝修新淨，兩房採眼鏡房設計，全屋光猛開揚。

單位裝修新淨，兩房採眼鏡房設計，全屋光猛開揚。

港鐵九龍灣站一帶最為人認識的屋苑有德福花園、淘大花園和得寶花園，該3個屋苑被稱為「九龍灣三寶」，向以交通方便和生活配套完善見稱。而位於淘大和得寶兩個屋苑之間的嘉和園，雖然樓齡略大，但位置猶如被「三寶」包圍，不單同享周邊各種便利配套，單位實用率亦高，而且樓價亦大不同。

單位位處高層，面向九龍灣站，景觀開揚遼闊，日落時分景致更相當迷人。 單位間隔四正，實用率高達八成。 兩間睡房各有兩面窗，空氣流通舒服。 睡房面積不算細小，實用易擺位。 兩間睡房各有兩面窗，空氣流通舒服。 廚房配套簇新齊全。 浴室採企缸設計，乾淨整潔，不用再翻新。 單位平面圖。

擁八成實用率 望超開揚市景

3座物業組成的嘉和園，樓齡雖然已有45年，但舊樓的其中一個好處是有達八成實用率，間隔方正好擺位。是次推介的放盤單位為A座嘉仁大廈高層G室，實用面積346方呎，採兩房一廳間隔，叫價460萬元，實用平均呎價13,295元。單位最大賣點是裝修非常簇新，兼且位處高層，享無遮擋開揚市景，主要望港鐵九龍灣站的鐵路及商業區一帶遠景，視野遼闊開揚，而且全層室內光線充裕，整體居住環境舒服。

5分鐘內到九龍灣站

在地理位置上，嘉和園位置其實較左右兩旁的淘大花園和得寶花園還要方便，步行往港鐵九龍灣站程僅需約5分鐘，便可抵月台。購物方面，除了德福花園一及二期大型商場外，毗鄰的淘大花園已有相當多選擇，當中包括Donki、大型超市和戲院等，基本上各類型商店和食肆齊備。

放盤單位資料

物業名稱：嘉和園

地址：九龍灣牛頭角道1519

發展商：捷和企業、捷聯企業

樓齡：45

放盤單位：嘉仁大廈A座高層G室（物業編號：BZ65634484

叫價：460萬元

實用面積：346方呎 / @13,295

建築面積：430方呎 / @10,698

間隔：兩房一廳

VR睇樓：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E5%98%89%E5%92%8C%E5%9C%92-%E5%98%89%E4%BB%81%E5%A4%A7%E5%BB%88a%E5%BA%A7-bz65634484-3-hk

查詢電話：9765 9190（利嘉閣地產 曾先生）

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