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地產
2022-09-12 18:55:30

有樓睇｜(多相)挾啟德效應 麗晶花園高實用兩房 新淨企裝啱上車

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麗晶花園出名間隔實用，單位客飯廳佈局四正分明，整體裝修簇新企理，可節省不少裝修費。

麗晶花園出名間隔實用，單位客飯廳佈局四正分明，整體裝修簇新企理，可節省不少裝修費。

位於九龍灣、鄰近啟德發展區的麗晶花園，是由私人發展商參建的市區最大型居屋屋苑，位置自成一隅，居住環境清靜，而屋苑其中一個賣點是實用性極高，有87%實用率，間隔四正見使。雖然麗晶花園距離港鐵彩虹站約需15分鐘步程，但日後啟德站開通後，前往港鐵站的步程將縮短，交通將更為便利。現時屋苑設有多條小巴及巴士線，前往九龍灣站、中環及九龍各區；屋苑範圍內亦有自家商場，內有超市和多家食肆，同時更有籃球場、網球場、羽毛球場及泳池等設施，屬居屋屋苑中罕見。

以木色為主調的廚房，面積不細小，一系列廚櫃美觀又新淨。 非黑廁的浴室，以米色為主調，配以透明玻璃企缸，裝修簡約整潔。 「呂」字型設計的大廳，間隔分明兼且光猛。 單位間隔為兩房，其中一個睡房設有地台，增加大量收納空間，裝修亦新淨。 房間間隔方正，頗實用見使。 單位座向東北，雖位處低層，但景觀開揚。 單位平面圖。 麗晶花園鄰近啟德發展區，料日後該區及附近一帶將變天，升值潛力被睇高一線。(資料圖片)

地板牆身新淨 位處低層仍開揚

由於麗晶花園屬早期發展居屋，故現時絕大部分單位均已補地價，可於自由市場買賣。是次推介的放盤單位為13座低層B室，實用面積407方呎，屬兩房兩廳間隔，叫價510萬元(已補地價)，平均實用呎價12,530元。單位最大賣點是裝修新淨，全屋地板和牆身皆簇新企理，鋪有深啡色木紋地板，配以白色牆身和組合櫃，大廳屬傳統「呂」字型設計，間隔分明見使，而兩個睡房亦四四正正，其中一間睡房更設有地台，增加了大量收納空間，新淨又實用。此外，單位實用度相當高，有87%實用率，沒有多餘的窗台和角位，間隔非常實用好使，是現今新樓不能媲美。另外，單位座向東北方，雖然位處低層，但景觀頗開揚，主要望街景、樓景和園景，室內光線亦算足裕，沒有陰暗侷促的問題。

放盤單位資料

物業名稱：麗晶花園

地址：九龍灣宏光道80

發展商：房委會、瑞安集團

樓齡：37

放盤單位：13座低層B室（物業編號：SRK214

叫價：510萬元（已補地價）（參考市值租金約14,000元）

實用面積：407方呎/@12,530

建築面積：470方呎/@10,851

間隔：兩房兩廳

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E9%BA%97%E6%99%B6%E8%8A%B1%E5%9C%92-13%E5%BA%A7_SRK214?theme=buy

查詢電話：9753 9357（中原地產 賴先生）

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