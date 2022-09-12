有樓睇｜(多相)挾啟德效應 麗晶花園高實用兩房 新淨企裝啱上車

位於九龍灣、鄰近啟德發展區的麗晶花園，是由私人發展商參建的市區最大型居屋屋苑，位置自成一隅，居住環境清靜，而屋苑其中一個賣點是實用性極高，有87%實用率，間隔四正見使。雖然麗晶花園距離港鐵彩虹站約需15分鐘步程，但日後啟德站開通後，前往港鐵站的步程將縮短，交通將更為便利。現時屋苑設有多條小巴及巴士線，前往九龍灣站、中環及九龍各區；屋苑範圍內亦有自家商場，內有超市和多家食肆，同時更有籃球場、網球場、羽毛球場及泳池等設施，屬居屋屋苑中罕見。
地板牆身新淨 位處低層仍開揚
由於麗晶花園屬早期發展居屋，故現時絕大部分單位均已補地價，可於自由市場買賣。是次推介的放盤單位為13座低層B室，實用面積407方呎，屬兩房兩廳間隔，叫價510萬元(已補地價)，平均實用呎價12,530元。單位最大賣點是裝修新淨，全屋地板和牆身皆簇新企理，鋪有深啡色木紋地板，配以白色牆身和組合櫃，大廳屬傳統「呂」字型設計，間隔分明見使，而兩個睡房亦四四正正，其中一間睡房更設有地台，增加了大量收納空間，新淨又實用。此外，單位實用度相當高，有87%實用率，沒有多餘的窗台和角位，間隔非常實用好使，是現今新樓不能媲美。另外，單位座向東北方，雖然位處低層，但景觀頗開揚，主要望街景、樓景和園景，室內光線亦算足裕，沒有陰暗侷促的問題。
放盤單位資料
物業名稱：麗晶花園
地址：九龍灣宏光道80號
發展商：房委會、瑞安集團
樓齡：37年
放盤單位：13座低層B室（物業編號：SRK214）
叫價：510萬元（已補地價）（參考市值租金約14,000元）
實用面積：407方呎/@12,530元
建築面積：470方呎/@10,851元
間隔：兩房兩廳
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