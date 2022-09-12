有樓睇｜(多相)挾啟德效應 麗晶花園高實用兩房 新淨企裝啱上車

位於九龍灣、鄰近啟德發展區的麗晶花園，是由私人發展商參建的市區最大型居屋屋苑，位置自成一隅，居住環境清靜，而屋苑其中一個賣點是實用性極高，有87%實用率，間隔四正見使。雖然麗晶花園距離港鐵彩虹站約需15分鐘步程，但日後啟德站開通後，前往港鐵站的步程將縮短，交通將更為便利。現時屋苑設有多條小巴及巴士線，前往九龍灣站、中環及九龍各區；屋苑範圍內亦有自家商場，內有超市和多家食肆，同時更有籃球場、網球場、羽毛球場及泳池等設施，屬居屋屋苑中罕見。