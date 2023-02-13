有樓睇｜(多相) 沙田中心一房戶 附新淨日系裝修

沙田中心是區內受歡迎的上車盤之一，屋苑位置相當方便，本身設有商場，同時又與毗鄰屋苑的商場連結，步行往港鐵沙田站亦只需約5分鐘，日常交通和購物可謂「無得輸」。屋苑目前有一個附帶3年新淨裝修的一房單位放盤，可即買即住，是一人自由獨居或兩口子溫馨蝸居的不俗選擇。