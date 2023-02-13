有樓睇｜(多相) 沙田中心一房戶 附新淨日系裝修

沙田中心是區內受歡迎的上車盤之一，屋苑位置相當方便，本身設有商場，同時又與毗鄰屋苑的商場連結，步行往港鐵沙田站亦只需約5分鐘，日常交通和購物可謂「無得輸」。屋苑目前有一個附帶3年新淨裝修的一房單位放盤，可即買即住，是一人自由獨居或兩口子溫馨蝸居的不俗選擇。
全屋裝修3年 多儲物櫃
上述放盤單位為沙田中心新寧大廈G座低層B室，實用面積297方呎，間隔為一房兩廳，叫價490萬元，平均呎價16,498元。單位座向為優質東南方，客廳和睡房景觀一樣，以內園和樓景為主，飯廳一邊則望新城市廣場，以低層戶來說，景觀大致清靜、開揚兼通爽。單位業主花過心思裝修，全屋裝修只有3年左右，仍然新淨，帶有日系的簡約設計風格，加上全屋有多個訂製的置頂或掛牆儲物櫃，提供不少收納空間，即使單位面積不大，但仍十分實用。此外，大廳以長方形開則，感覺不侷促，客廳與飯廳之間亦有一扇通風窗，有助增加室內光線和通風效果。整體而言，單位裝修新淨討好，買入後可以快速入伙居住。
放盤單位資料
物業名稱：沙田中心
地址：沙田橫壆街2至16號
發展商：恒基兆業
樓齡：41年
放盤單位：新寧大廈G座低層B室 (物業編號：BU63916626)
叫價：490萬元
實用面積：297方呎 / @16,498元
建築面積：391方呎 / @12,532元
間隔：一房兩廳
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