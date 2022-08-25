有樓睇｜(多相)海傲灣全開放式「部屋」 與貓主子甜蜜蝸居

縱然近期樓價跌，但對部分人來說，依然難以上車，而迷你戶的銀碼較細，不失為上車選擇。鄰近港鐵油塘站、入伙僅3年的海傲灣，是主打百零呎至二百多呎迷你戶的屋苑；項目更設有會所，提供超過30項設施，包括室外泳池、健身室及VR滑雪機等，切合年輕上車族要求樓齡新、交通方便，以及有會所設施的基本要求。是次推介的全開放式放盤單位，景觀望開揚市景，裝修新淨，最適合一人獨居或二人世界居住，再飼養可愛寵物，享受溫馨的蝸居生活。
兩百呎住二人三貓 裝修新淨
推介的放盤單位為海傲灣2座高層F室，實用面積201方呎，採全開放式設計，內有一廳一廚及一廁，另附小露台，叫價455萬元，平均實用呎價22,637元。單位座向北方，望市區樓景，景觀頗為開揚。現時單位由一對年輕夫婦與3隻可愛貓主子居住，內部裝修保持得非常新淨，差不多可以即買即住。
優質盤源 樓層高夠開揚
利嘉閣地產凱匯分行副經理代鳳嬌表示，現時海傲灣放盤單位約有70多個，平均呎價由21,000至25,000元不等，而上述放盤叫價不算特別平，但裝修新淨、層數高兼且景觀佳。目前最平的同類單位放盤叫價約430萬元，惟座向、樓層和景觀都較遜色，兼且不能安排睇樓，相比之下，上述單位屬放盤中的優質盤源。
放盤單位資料
物業名稱：海傲灣
地址：油塘鯉魚門徑1號
發展商：九龍建業
樓齡：3年
放盤單位：2座高層F室（物業編號：BR38357317）
叫價：455萬元
實用面積：201方呎/@22,637元
間隔：全開放式/一廳一廁
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查詢電話：6314 5338（利嘉閣地產 代小姐）