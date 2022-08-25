有樓睇｜(多相)海傲灣全開放式「部屋」 與貓主子甜蜜蝸居

縱然近期樓價跌，但對部分人來說，依然難以上車，而迷你戶的銀碼較細，不失為上車選擇。鄰近港鐵油塘站、入伙僅3年的海傲灣，是主打百零呎至二百多呎迷你戶的屋苑；項目更設有會所，提供超過30項設施，包括室外泳池、健身室及VR滑雪機等，切合年輕上車族要求樓齡新、交通方便，以及有會所設施的基本要求。是次推介的全開放式放盤單位，景觀望開揚市景，裝修新淨，最適合一人獨居或二人世界居住，再飼養可愛寵物，享受溫馨的蝸居生活。

兩百呎住二人三貓 裝修新淨 推介的放盤單位為海傲灣2座高層F室，實用面積201方呎，採全開放式設計，內有一廳一廚及一廁，另附小露台，叫價455萬元，平均實用呎價22,637元。單位座向北方，望市區樓景，景觀頗為開揚。現時單位由一對年輕夫婦與3隻可愛貓主子居住，內部裝修保持得非常新淨，差不多可以即買即住。