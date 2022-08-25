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地產
2022-08-25 18:44:19

有樓睇｜(多相)海傲灣全開放式「部屋」 與貓主子甜蜜蝸居

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單位為全開放式設計，間隔猶如日本部屋，但五臟俱全。

單位為全開放式設計，間隔猶如日本部屋，但五臟俱全。

縱然近期樓價跌，但對部分人來說，依然難以上車，而迷你戶的銀碼較細，不失為上車選擇。鄰近港鐵油塘站、入伙僅3年的海傲灣，是主打百零呎至二百多呎迷你戶的屋苑；項目更設有會所，提供超過30項設施，包括室外泳池、健身室及VR滑雪機等，切合年輕上車族要求樓齡新、交通方便，以及有會所設施的基本要求。是次推介的全開放式放盤單位，景觀望開揚市景，裝修新淨，最適合一人獨居或二人世界居住，再飼養可愛寵物，享受溫馨的蝸居生活。

單位望開揚市景，更可眺望少許海景。 雙人床連樓梯組合櫃的設計美觀又實用，更幫助劃分出廚房空間。 單位設有雙人床連樓梯組合櫃，床下則放有二人梳化，自製出客廳和睡房的空間。 廚房空間不大，但基本入廚電器用具均齊全。 浴室採玻璃趟門企缸設計，裝修新淨企理。 浴室採玻璃趟門企缸設計，裝修新淨企理。 單位平面圖。 海傲灣鄰近港鐵油塘站，鄰近有大本型商場、鯉魚門海鮮街及三家村碼頭等，商場和食肆林立，配套完善。

兩百呎住二人三貓 裝修新淨

推介的放盤單位為海傲灣2座高層F室，實用面積201方呎，採全開放式設計，內有一廳一廚及一廁，另附小露台，叫價455萬元，平均實用呎價22,637元。單位座向北方，望市區樓景，景觀頗為開揚。現時單位由一對年輕夫婦與3隻可愛貓主子居住，內部裝修保持得非常新淨，差不多可以即買即住。

優質盤源 樓層高夠開揚

利嘉閣地產凱匯分行副經理代鳳嬌表示，現時海傲灣放盤單位約有70多個，平均呎價由21,00025,000元不等，而上述放盤叫價不算特別平，但裝修新淨、層數高兼且景觀佳。目前最平的同類單位放盤叫價約430萬元，惟座向、樓層和景觀都較遜色，兼且不能安排睇樓，相比之下，上述單位屬放盤中的優質盤源。

放盤單位資料

物業名稱：海傲灣

地址：油塘鯉魚門徑1

發展商：九龍建業

樓齡：3

放盤單位：2座高層F室（物業編號：BR38357317

叫價：455萬元

實用面積：201方呎/@22,637

間隔：全開放式/一廳一廁

VR睇樓：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E6%B5%B7%E5%82%B2%E7%81%A3-2%E5%BA%A7-br38357317-3-hk

查詢電話：6314 5338（利嘉閣地產 代小姐）

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