有樓睇｜(多相)港島上車盤 柴灣高威閣三房 實用高附雅裝

鄰近港鐵柴灣站的高威閣，由4座住宅大廈組成，是和記黃埔旗下屋苑之一。雖然屋苑樓齡已有38年，但單位實用率高，兼且交通便利，樓價亦適合上車，故一直以用家主導，放盤和成交均不多。
擁簇新雅緻裝潢
目前高威閣2座高層C室放盤，單位實用面積503方呎，屬三房間隔，業主叫價650萬元，平均實用呎價12,922元。單位整體裝修新淨雅緻，全屋以杏灰色為主調，地板和牆身仍簇新企理；大廳呈L型設計，間隔分明，易於擺放傢俬；大門口旁邊是廚房，空間充裕、不狹小，而玄關位面積不大，更顯間隔實用。單位設有三個睡房，間隔四四正正，主人房更設有兩扇窗，室內光線充裕，空氣亦更流通舒適。
8月初兩房呎價逾1.3萬
中原地產藍灣半島分行B組分行經理冼子明表示，高威閣現時放盤量只有約16個，叫價介乎510萬至718萬元不等；上述放盤叫價不算特別平，但裝修新，業主亦有議價空間。而本年至今，高威閣成交量僅約有7宗，交投不多，對上錄得成交是8月初，單位為2座22樓H室兩房戶，實用面積396方呎，成交價520萬元，呎價為13,131元，相比之下，是次推介的三房放盤，呎價更具吸引力。
放盤單位資料
物業名稱：高威閣
地址：柴灣柴灣道111號
發展商：和記黃埔
樓齡：38年
放盤單位：2座高層C室
叫價：650萬元（參考市值租金約15,500元）
實用面積：503方呎 / @ 12,922元
建築面積：620方呎 / @ 10,484元
間隔：三房
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查詢電話：6346 2888（中原地產 冼先生）