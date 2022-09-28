有樓睇｜(多相)港島上車盤 柴灣高威閣三房 實用高附雅裝

鄰近港鐵柴灣站的高威閣，由4座住宅大廈組成，是和記黃埔旗下屋苑之一。雖然屋苑樓齡已有38年，但單位實用率高，兼且交通便利，樓價亦適合上車，故一直以用家主導，放盤和成交均不多。

擁簇新雅緻裝潢 目前高威閣2座高層C室放盤，單位實用面積503方呎，屬三房間隔，業主叫價650萬元，平均實用呎價12,922元。單位整體裝修新淨雅緻，全屋以杏灰色為主調，地板和牆身仍簇新企理；大廳呈L型設計，間隔分明，易於擺放傢俬；大門口旁邊是廚房，空間充裕、不狹小，而玄關位面積不大，更顯間隔實用。單位設有三個睡房，間隔四四正正，主人房更設有兩扇窗，室內光線充裕，空氣亦更流通舒適。