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地產
2022-09-28 18:50:06

有樓睇｜(多相)港島上車盤 柴灣高威閣三房 實用高附雅裝

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客廳設有一面裝飾牆，為家居增添幾分設計特色感。

客廳設有一面裝飾牆，為家居增添幾分設計特色感。

鄰近港鐵柴灣站的高威閣，由4座住宅大廈組成，是和記黃埔旗下屋苑之一。雖然屋苑樓齡已有38年，但單位實用率高，兼且交通便利，樓價亦適合上車，故一直以用家主導，放盤和成交均不多。

柴灣高威閣樓齡有38年，以間隔實用和交通便利取勝。 大門玄關位不大，空間實用四正。 廚房位於大門入口的左手邊，間隔呈長方形設計，廚櫃新淨實用。 廚房位於大門入口的左手邊，間隔呈長方形設計，廚櫃新淨實用。 浴室採用易於清潔兼不易弄污的磚牆設計，效果美觀。 睡房間隔方正，空間充裕。 睡房間隔方正，空間充裕。

擁簇新雅緻裝潢

目前高威閣2座高層C室放盤，單位實用面積503方呎，屬三房間隔，業主叫價650萬元，平均實用呎價12,922元。單位整體裝修新淨雅緻，全屋以杏灰色為主調，地板和牆身仍簇新企理；大廳呈L型設計，間隔分明，易於擺放傢俬；大門口旁邊是廚房，空間充裕、不狹小，而玄關位面積不大，更顯間隔實用。單位設有三個睡房，間隔四四正正，主人房更設有兩扇窗，室內光線充裕，空氣亦更流通舒適。

8月初兩房呎價逾1.3

中原地產藍灣半島分行B組分行經理冼子明表示，高威閣現時放盤量只有約16個，叫價介乎510萬至718萬元不等；上述放盤叫價不算特別平，但裝修新，業主亦有議價空間。而本年至今，高威閣成交量僅約有7宗，交投不多，對上錄得成交是8月初，單位為222H室兩房戶，實用面積396方呎，成交價520萬元，呎價為13,131元，相比之下，是次推介的三房放盤，呎價更具吸引力。

放盤單位資料

物業名稱：高威閣

地址：柴灣柴灣道111

發展商：和記黃埔

樓齡：38

放盤單位：2座高層C

叫價：650萬元（參考市值租金約15,500元）

實用面積：503方呎 / @ 12,922

建築面積：620方呎 / @ 10,484

間隔：三房

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查詢電話：6346 2888（中原地產 冼先生）

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