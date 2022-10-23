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地產
2022-10-23 19:30:24

有樓睇｜(多相)爵悅庭改則兩房 擁品味靚裝 慳返裝修費

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長方形開則大廳，裝修和布置簡約中見品味。

長方形開則大廳，裝修和布置簡約中見品味。

鄰近港鐵荃灣西站的爵悅庭，屬新鴻基旗下屋苑，向來受用家追捧，新近屋苑有一個極高層改則單位放盤，擁簡約實用靚裝，外望開揚山景和市景，而改則後的主人房更十分闊大實用，配以翠綠山巒景致，居住環境相當清靜舒適，每天回家都有home sweet home的溫馨感覺！

客飯廳間隔分明，附有小小玄關位，方便擺放鞋櫃和外出衣物。 客廳光猛舒適。 飯廳間隔實用，擺放傢俬後仍見闊落。 由兩個睡房打通的主人房，設有地台，並以磨砂玻璃將書房空間分隔，設計精緻細心。 主人房內的書房外望翠綠山景，工作或閱讀倦了，只要望望窗外，即能紓緩疲憊感。 另一個睡房間隔亦四四正正，寬敞好用。 廚房空間充裕，尤其適合愛下廚人士。 浴室裝修亦十分企理新淨。

簇新靚裝 景觀開揚

上述放盤單位為東爵軒(A1)高層G室，實用面積556方呎，原為三房間隔，其中兩個睡房打通為主人房，變成兩房兩廳格局，叫價948萬元，平均實用呎價17,050元。單位最大賣點是裝修非常簇新，設計簡約中見品味，以白色牆身和淺啡色地板，配搭淺色調或深啡色木製傢俱，營造清新自然的家居氛圍，而且新買家入手後，著實不用花大錢再裝修，可節省不少使費。另外，由於單位位處極高層，室內光線充沛，窗外則是翠綠遼闊的山景、市景和遠樓景致，裡裡外外均予人舒服自在的感覺。

放盤單位資料

物業名稱：爵悅庭

地址：荃灣楊屋道90114

發展商：新鴻基

樓齡：17

放盤單位：東爵軒(A1)高層G室（物業編號：CNE834

叫價：948萬元

實用面積：556方呎 / @17,050

建築面積：761方呎 / @12,457

間隔：原三房（改則兩房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E7%88%B5%E6%82%85%E5%BA%AD-%E6%9D%B1%E7%88%B5%E8%BB%92-(A1)_CNE834?theme=buy&fromagent=42577

查詢電話：9793 7321（中原地產 馮先生）

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