有樓睇｜(多相)爵悅庭改則兩房 擁品味靚裝 慳返裝修費

鄰近港鐵荃灣西站的爵悅庭，屬新鴻基旗下屋苑，向來受用家追捧，新近屋苑有一個極高層改則單位放盤，擁簡約實用靚裝，外望開揚山景和市景，而改則後的主人房更十分闊大實用，配以翠綠山巒景致，居住環境相當清靜舒適，每天回家都有home sweet home的溫馨感覺！

簇新靚裝 景觀開揚

上述放盤單位為東爵軒(A1)高層G室，實用面積556方呎，原為三房間隔，其中兩個睡房打通為主人房，變成兩房兩廳格局，叫價948萬元，平均實用呎價17,050元。單位最大賣點是裝修非常簇新，設計簡約中見品味，以白色牆身和淺啡色地板，配搭淺色調或深啡色木製傢俱，營造清新自然的家居氛圍，而且新買家入手後，著實不用花大錢再裝修，可節省不少使費。另外，由於單位位處極高層，室內光線充沛，窗外則是翠綠遼闊的山景、市景和遠樓景致，裡裡外外均予人舒服自在的感覺。