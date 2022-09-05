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地產
2022-09-05 18:45:12

有樓睇｜(多相)荃灣中心改則一房實用高 4球有找 價錢仲有得傾

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單位實用率有81%，大廳間隔方正見使。

單位實用率有81%，大廳間隔方正見使。

二手樓跌勢持續，不少人趁機入市上車。荃灣區上車盤之一的荃灣中心，雖然樓齡較大有41年，但勝在樓價平、實用率高，而且是新鴻基旗下屋苑，質素有一定保證。新近屋苑有一個改則一房單位放盤，叫價屬同類放盤中第二低價單位(凶宅及事故單位同層除外)，而且內部裝修尚算企理，屬上車好選擇。

其中一間睡房拆掉牆身後，改為書房用途，並與大廳連為一體，間隔更顯寬敞。 其中一個睡房被改為開放式書房用途。 睡房間隔四正。 單位廚房面積闊大實用，擺放大型電器後仍有不少空間。 單位原則兩房平面圖。 荃景圍一帶主打細單位，荃灣中心是該處其中一個熱門上車盤，而屋苑附近有不少食肆及商店，周邊配套完善。

逾八成實用率 兩房改一房更顯闊落

上述放盤單位為荃灣中心南寧樓(16)低層E室，實用面積329方呎，原則兩房，業主將其中一間房的牆身拆走，改為書房用途，但要還原改回梗房，問題亦不大。舊樓的好處是實性高，單位實用率有81%，即使實用面積只有300多呎，但間隔仍相當四正見使，是現今新樓不能媲美，加上改則一房，空間更見闊落。裝修方面，牆身和地板尚算新淨企理，簡單翻新後即可入住。

叫價較平兼有約5%議價空間

中原地產荃灣如心廣場分行章煜文表示，上述放盤非凶宅、亦非事故單位同層，業主因為想換樓才以較低價錢放售。而荃灣中心在上月共錄得兩宗成交，兩宗均為高層戶，實用面積分別是329324方呎，成交價則為430萬及418萬元。屋苑本年至今平均實用呎價約12,218元，上述放盤現時叫價385萬元，實呎11,702元，預計業主可有約5%議價空間，可見價錢具有一定吸引力，是一人自住或小兩口子家庭的上車好選擇。他又稱，另一成交參考是今年6月第19座低層同呎單位，以338萬元易手，呎價10,274元，惟該盤為事故單位，所以成交價較低。

放盤單位資料

物業名稱：荃灣中心

地址：荃灣荃景圍96

發展商：新鴻基

樓齡：41

放盤單位：南寧樓(16)低層E

叫價：385萬元（物業編號：CLE023

實用面積：329方呎/@11,702

建築面積：404方呎/@9,530

間隔：一房

單位相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E8%8D%83%E7%81%A3%E4%B8%AD%E5%BF%83-%E5%8D%97%E5%AF%A7%E6%A8%93-(16%E5%BA%A7)_CLE023?theme=buy

查詢電話：5127 6641（中原地產 章先生）

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