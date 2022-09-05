有樓睇｜(多相)荃灣中心改則一房實用高 4球有找 價錢仲有得傾

二手樓跌勢持續，不少人趁機入市上車。荃灣區上車盤之一的荃灣中心，雖然樓齡較大有41年，但勝在樓價平、實用率高，而且是新鴻基旗下屋苑，質素有一定保證。新近屋苑有一個改則一房單位放盤，叫價屬同類放盤中第二低價單位(凶宅及事故單位同層除外)，而且內部裝修尚算企理，屬上車好選擇。

逾八成實用率 兩房改一房更顯闊落 上述放盤單位為荃灣中心南寧樓(16座)低層E室，實用面積329方呎，原則兩房，業主將其中一間房的牆身拆走，改為書房用途，但要還原改回梗房，問題亦不大。舊樓的好處是實性高，單位實用率有81%，即使實用面積只有300多呎，但間隔仍相當四正見使，是現今新樓不能媲美，加上改則一房，空間更見闊落。裝修方面，牆身和地板尚算新淨企理，簡單翻新後即可入住。