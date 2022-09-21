有樓睇｜(多相)萬景峰兩房1000萬放盤 千萬以下入手有得傾

荃灣區指標屋苑萬景峰，樓價向來硬淨，一直深得用家歡迎，但屋苑近月交投和樓價亦隨大市回軟。現時屋苑6座有一個低層兩房單位放盤，叫價1,000萬元，代理稱近年萬景峰兩房單位沒有錄得低過1,000萬元的成交個案，更明言若買家大膽還價兼帶票洽購，有機會以低於千萬元入手萬景峰做業主！

叫價同類最平 近年售價全過千萬

上述放盤單位為萬景峰6座低層G室，實用面積522方呎，間隔為兩房，叫價1,000萬元，平均實用呎價19,157元。單位屬兩房間隔中的靚則，間隔四正實用，座向南方，主要望開揚市景、泳池景和內園景，即使位處低層，景觀也不遜色。中原地產如心廣場分行代理陳秀紅指出，單位是目前萬景峰放盤中叫價最平，而兩房戶近年成交價亦未曾低於1,000萬元，「如買家誠意帶票洽購，價錢分分鐘可以低過1,000萬元，實屬難得機會。」而本月至今萬景峰暫未錄得二手買賣成交。