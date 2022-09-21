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地產
2022-09-21 19:03:09

有樓睇｜(多相)萬景峰兩房1000萬放盤 千萬以下入手有得傾

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大廳外接小露台，望開揚市景和泳池景。

大廳外接小露台，望開揚市景和泳池景。

荃灣區指標屋苑萬景峰，樓價向來硬淨，一直深得用家歡迎，但屋苑近月交投和樓價亦隨大市回軟。現時屋苑6座有一個低層兩房單位放盤，叫價1,000萬元，代理稱近年萬景峰兩房單位沒有錄得低過1,000萬元的成交個案，更明言若買家大膽還價兼帶票洽購，有機會以低於千萬元入手萬景峰做業主！

單位向南，以市景、泳池景和內園景為主。 單位屬兩房靚則，實用性高。 單位設有露台，望開揚市景和泳池景。 單位沒有玄關位，間隔更多實用。 主人房間隔寬敞實用，同樣望開揚市景。 另一個睡房景觀亦為市景，裝修新淨。 廚房間隔四正寬敞，下廚空間充裕。 浴室空間足，裝修尚算新淨。 單位平面圖。

叫價同類最平 近年售價全過千萬

上述放盤單位為萬景峰6座低層G室，實用面積522方呎，間隔為兩房，叫價1,000萬元，平均實用呎價19,157元。單位屬兩房間隔中的靚則，間隔四正實用，座向南方，主要望開揚市景、泳池景和內園景，即使位處低層，景觀也不遜色。中原地產如心廣場分行代理陳秀紅指出，單位是目前萬景峰放盤中叫價最平，而兩房戶近年成交價亦未曾低於1,000萬元，「如買家誠意帶票洽購，價錢分分鐘可以低過1,000萬元，實屬難得機會。」而本月至今萬景峰暫未錄得二手買賣成交。

放盤單位資料

物業名稱：萬景峰

地址：荃灣西楊屋道1

發展商：市建局、信置

樓齡：15

放盤單位：6座低層G室（物業編號：CRD031

叫價：1,000萬元

實用面積：522方呎 / @19,157

建築面積：690方呎 / @14,492

間隔：兩房

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查詢電話：9243 6660（中原地產 陳小姐）

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