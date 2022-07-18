有樓睇｜(多相) 550萬市區上車盤 九龍灣得寶花園兩房企裝

得寶花園與鄰近的德福花園和淘大花園有「九龍灣三寶」之稱，屋苑挾著鄰近港鐵九龍灣站，以及大量巴士及小巴線來往各區，交通非常方便，而附近德福商場和淘大商場亦有齊各類商店、食肆和戲院等，日常購物及消閒不假外求。3個屋苑中，得寶花園樓價最平，是市區上車盤的好選擇，而是次推介的放盤單位更比市價平約5%。

可借九成按揭 首期 55 萬 放盤單位為得寶花園D座低層5室，得寶花園D座低層5室，實用面積有381方呎，屬兩房間隔，叫價550萬元，平均實用呎價14,436元；如借九成按揭，首期僅55萬元。單位內部裝修尚算新淨，半開放式廚房的設計，視覺上令大廳空間顯得寬敞。此外，得寶花園有一個特色是單位的廳和房之間為非主力牆，可打通間隔，讓空間顯得更加靈活。雖然位於低層，但內園和樓景景觀尚算開揚清靜。