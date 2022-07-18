有樓睇｜(多相) 550萬市區上車盤 九龍灣得寶花園兩房企裝

得寶花園與鄰近的德福花園和淘大花園有「九龍灣三寶」之稱，屋苑挾著鄰近港鐵九龍灣站，以及大量巴士及小巴線來往各區，交通非常方便，而附近德福商場和淘大商場亦有齊各類商店、食肆和戲院等，日常購物及消閒不假外求。3個屋苑中，得寶花園樓價最平，是市區上車盤的好選擇，而是次推介的放盤單位更比市價平約5%。
可借九成按揭 首期55萬
放盤單位為得寶花園D座低層5室，得寶花園D座低層5室，實用面積有381方呎，屬兩房間隔，叫價550萬元，平均實用呎價14,436元；如借九成按揭，首期僅55萬元。單位內部裝修尚算新淨，半開放式廚房的設計，視覺上令大廳空間顯得寬敞。此外，得寶花園有一個特色是單位的廳和房之間為非主力牆，可打通間隔，讓空間顯得更加靈活。雖然位於低層，但內園和樓景景觀尚算開揚清靜。
低層較平 比市價平約5%
利嘉閣地產淘大二行資深客戶董事曾潤南表示，得寶花園一向以用家主導，近月二手市場氣氛下調，屋苑交投亦淡靜，7月至今暫僅錄1宗成交，而目前放盤量約有90個，平均叫價約480萬元。上述放盤單位因屬低層，所以叫價比市價低約5%，早前屋苑曾錄較高層的同類成交，成交價達600萬元。
放盤單位資料
物業名稱：得寶花園
地址：九龍灣牛頭角道3號
發展商：恆基兆業
樓齡：38年
放盤單位：D座低層5室（物業編號：BZ49155545）
叫價：550萬元
實用面積：381方呎/@14,436元
建築面積：489方呎/@11,247元
間隔：兩房
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