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地產
2022-11-01 19:00:00

有樓睇｜寶星中心低水兩房上車盤 代理：仲有約5%議幅

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寶星中心由4幢住宅大廈組成，是新鴻基旗下屋苑，是區內熱門上車盤之一。

寶星中心由4幢住宅大廈組成，是新鴻基旗下屋苑，是區內熱門上車盤之一。

葵涌一帶有不少上車盤，其中樓齡約36年的寶星中心，為新鴻基旗下屋苑，一直深得用家歡迎。現時屋苑只有約10多個放盤，當中一個低層兩房單位最新降價至405萬元放噟，屬放盤中叫價較筍的單位，代理更明言業主不算太強硬，料佢有約5%議價空間，是趁低上車好機會！

單位面積不大，勝在間隔四正實用，容易擺放傢俱。 雖然單位位處低層兼望樓景為主，但室內光線充裕，感覺不侷促。 單位景觀以樓景和內園景為主。 浴室面積算闊落，放上儲物櫃後，仍有不少空間使用。 廚房四正闊落，頗為實用。 單位平面圖。

如誠意洽購 議幅或有驚喜

上述放盤單位為寶星中心B座低層02室，實用面積308方呎，屬兩房間隔，早前叫價410萬元，近日降價405萬元放盤，實用平均呎價13,149元。單位的兩個房間採四正眼鏡房設計，大廳間隔亦方正實用，座向西北，以樓景和內園景為主，內部裝修普通但企理。負責代理的中原地產葵涌廣場第三分行分行經理曾日昇表示，近月樓市交投低迷，單位業主已降低叫價，同時亦有議價空間，「料可有約5%議幅，若買家有誠意洽購，相信議幅會有驚喜。」另外，寶星中心現時約有10多個放盤，叫價介乎380萬至470萬元不等。

放盤單位資料

物業名稱：寶星中心

地址：葵涌打磚坪街125

發展商：新鴻基

樓齡：36

放盤單位：B座低層02

叫價：405萬元

實用面積：308方呎 / @13,149

建築面積：425方呎 / @9,529

間隔：兩房

單位相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E5%AF%B6%E6%98%9F%E4%B8%AD%E5%BF%83-B%E5%BA%A7_FAD684?theme=buy

查詢電話：9823 7979（中原地產 曾先生）

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