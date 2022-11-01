有樓睇｜寶星中心低水兩房上車盤 代理：仲有約5%議幅

葵涌一帶有不少上車盤，其中樓齡約36年的寶星中心，為新鴻基旗下屋苑，一直深得用家歡迎。現時屋苑只有約10多個放盤，當中一個低層兩房單位最新降價至405萬元放噟，屬放盤中叫價較筍的單位，代理更明言業主不算太強硬，料佢有約5%議價空間，是趁低上車好機會！
如誠意洽購 議幅或有驚喜
上述放盤單位為寶星中心B座低層02室，實用面積308方呎，屬兩房間隔，早前叫價410萬元，近日降價405萬元放盤，實用平均呎價13,149元。單位的兩個房間採四正眼鏡房設計，大廳間隔亦方正實用，座向西北，以樓景和內園景為主，內部裝修普通但企理。負責代理的中原地產葵涌廣場第三分行分行經理曾日昇表示，近月樓市交投低迷，單位業主已降低叫價，同時亦有議價空間，「料可有約5%議幅，若買家有誠意洽購，相信議幅會有驚喜。」另外，寶星中心現時約有10多個放盤，叫價介乎380萬至470萬元不等。
放盤單位資料
物業名稱：寶星中心
地址：葵涌打磚坪街1至25號
發展商：新鴻基
樓齡：36年
放盤單位：B座低層02室
叫價：405萬元
實用面積：308方呎 / @13,149元
建築面積：425方呎 / @9,529元
間隔：兩房
單位相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E5%AF%B6%E6%98%9F%E4%B8%AD%E5%BF%83-B%E5%BA%A7_FAD684?theme=buy
查詢電話：9823 7979（中原地產 曾先生）