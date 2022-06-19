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地產
2022-06-19 18:59:53

有樓睇｜屏欣苑高層一房雅裝 附吸睛玻璃貓屋 首期40萬 (多圖)

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大廳設有地台，地台部分位置增設玻璃貓屋，十分適合有寵家庭。

大廳設有地台，地台部分位置增設玻璃貓屋，十分適合有寵家庭。

近年政府大力推動北部都會區發展，帶動該處一帶樓價上升，其中天水圍是受惠地區之一。作為居屋重鎮，天水圍區內樓齡較新的居屋，是入伙不足4年的屏欣苑，屋苑鄰近西鐵天水圍站及公共運輸交滙處，交通十分方便，屋苑亦設自家商場，有街市、超市及食肆等，應付日常所需絕無問題；而最重要是，屏欣苑是區內少有可做九成按揭及長供款年期25年的居屋屋苑，屬上車首選。

單位內的玻璃貓屋設計精緻實用，有寵家庭可考慮。 大廳闊大實用。 單位為一房間隔，房間四正闊大，設有兩扇窗戶，光猛通爽。 房間擺放睡床和大衣櫃後，仍有不少空間。 房間一隅。 單位部分景觀望樓景，開揚不侷促。 浴室面積不細小，實用企理。 廚房設計新淨齊全。 單位原則間隔平面圖。

新淨雅裝 玻璃貓屋啱有寵家庭

是次介紹的放盤單位為屏欣苑屏彥閣（B座）高層32室，實用面積376方呎，叫價408萬元（未補地價），平均實用呎價10,851元。由於屏欣苑在收樓時是「清水樓」，業主亦特別將房署交樓時提供的所有裝修拆掉，增設一房之餘，更特別在大廳加設地台，以及一間精緻實用的多功能「貓屋」，來飼養兩隻愛貓。單位整體裝修新淨雅緻，用料不俗，新買家購入後不用花大錢翻新，幾近即買即住。

層數高 屬市價優質盤

中原地產天水圍嘉湖第二分行經理林金葆表示，6月份整個天水圍暫錄9宗成交，當中有3宗屬於屏欣苑，成交包括同座數及呎數的中層33室和高層10室，成交價分別是405萬元及408萬元（未補地價），而上述單位叫價408萬元亦屬市價水平，加上位處高層，景觀望內園及遠望南圍一帶，視野十分開揚，相對上較同類市價單位更為吸引。

放盤單位資料

物業名稱：屏欣苑

地址：天水圍屏廈路65

發展商：房委會

樓齡：4

放盤單位：屏彥閣（B座）高層32

叫價：408萬元（未補地價）

實用面積：376方呎

間隔：一房

更多相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E5%B1%8F%E6%AC%A3%E8%8B%91-B%E5%BA%A7-(%E5%B1%8F%E5%BD%A5%E9%96%A3)_CXK866?theme=buy

查詢電話：9425 7818（中原地產 林先生）

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