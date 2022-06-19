有樓睇｜屏欣苑高層一房雅裝 附吸睛玻璃貓屋 首期40萬 (多圖)

近年政府大力推動北部都會區發展，帶動該處一帶樓價上升，其中天水圍是受惠地區之一。作為居屋重鎮，天水圍區內樓齡較新的居屋，是入伙不足4年的屏欣苑，屋苑鄰近西鐵天水圍站及公共運輸交滙處，交通十分方便，屋苑亦設自家商場，有街市、超市及食肆等，應付日常所需絕無問題；而最重要是，屏欣苑是區內少有可做九成按揭及長供款年期25年的居屋屋苑，屬上車首選。
新淨雅裝 玻璃貓屋啱有寵家庭
是次介紹的放盤單位為屏欣苑屏彥閣（B座）高層32室，實用面積376方呎，叫價408萬元（未補地價），平均實用呎價10,851元。由於屏欣苑在收樓時是「清水樓」，業主亦特別將房署交樓時提供的所有裝修拆掉，增設一房之餘，更特別在大廳加設地台，以及一間精緻實用的多功能「貓屋」，來飼養兩隻愛貓。單位整體裝修新淨雅緻，用料不俗，新買家購入後不用花大錢翻新，幾近即買即住。
層數高 屬市價優質盤
中原地產天水圍嘉湖第二分行經理林金葆表示，6月份整個天水圍暫錄9宗成交，當中有3宗屬於屏欣苑，成交包括同座數及呎數的中層33室和高層10室，成交價分別是405萬元及408萬元（未補地價），而上述單位叫價408萬元亦屬市價水平，加上位處高層，景觀望內園及遠望南圍一帶，視野十分開揚，相對上較同類市價單位更為吸引。
放盤單位資料
物業名稱：屏欣苑
地址：天水圍屏廈路65號
發展商：房委會
樓齡：4年
放盤單位：屏彥閣（B座）高層32室
叫價：408萬元（未補地價）
實用面積：376方呎
間隔：一房
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