有樓睇｜愉景灣海寧居 綠油油清新之家（多圖）

身處石屎森林般的香港，想擁有清靜的綠化環境，通常要遠離市區才能享有，而愉景灣可謂本地難得的一個「世外桃源」，亦因為該處多外國人居住，四周環洋溢外國度假氣息，讓人感覺相當寫意自在休。受近年疫情影響，不少外國人相繼離港，令該區的放盤量增多，但同時吸引不少本地人進駐，希望遠離稠密的市區，享受香港難得的清靜綠化居住環境。
綠色視覺 x 暖心簡約風
今次推介的放盤單位為愉景灣7期海寧居低層B室，單位實用面積877方呎，連租約叫價1,080萬元，平均實用呎價12,314元，目前租金為27,500元。單位為三房套間隔，無論大廳或房間均十分四正闊落，實用率極高，大廳採落地玻璃窗設計，外接露台，窗外滿眼綠油油樹景，遠望則是山景和低密度住宅樓景，頗有身處外國的感覺，清幽舒服。單位裝修以簡約為主調，採用白色和米色為主要用色，沒有過於花巧的擺設裝潢，透過留白空間來展現家居的寬敞通透舒適感，配合各種簡約的木製家具，為家區增添一份溫暖感。
客源廣泛 疫下吸引力有增無減
中原地產愉景灣及離島區愉景廣場分行首席分區營業董事何素麗表示，目前同類單位放盤量約有7個，叫價介乎1,040萬至1,200萬元不等，上述放盤單位屬於低水盤源之一，加上裝修雅緻新淨，頗具吸引力，而作為投資，其回報亦不俗，租金回報約有3厘。何素麗又稱，現時整個愉景灣約有50放盤，叫價一般在1,000萬元左右，而受疫情帶動，近年有不少上車客、家庭客及投資者前來覓盤，客源廣泛，當中有些是自住，亦有部分客人買來作周末度假之用，可見屋苑在疫市下吸引力不跌反升。
放盤單位資料
物業名稱：愉景灣
地址：愉景灣海寧徑
發展商：香港興業
樓齡：27年
放盤單位：7期海寧居低層B室
叫價：1,080萬元（連租約，現時月租27,500元）
實用面積：877方呎
建築面積：976方呎
間隔：三房（1套房）
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查詢電話：6093 0648（中原地產 何小姐）