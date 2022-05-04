有樓睇｜愉景灣海寧居 綠油油清新之家（多圖）

身處石屎森林般的香港，想擁有清靜的綠化環境，通常要遠離市區才能享有，而愉景灣可謂本地難得的一個「世外桃源」，亦因為該處多外國人居住，四周環洋溢外國度假氣息，讓人感覺相當寫意自在休。受近年疫情影響，不少外國人相繼離港，令該區的放盤量增多，但同時吸引不少本地人進駐，希望遠離稠密的市區，享受香港難得的清靜綠化居住環境。

綠色視覺 x 暖心簡約風 今次推介的放盤單位為愉景灣7期海寧居低層B室，單位實用面積877方呎，連租約叫價1,080萬元，平均實用呎價12,314元，目前租金為27,500元。單位為三房套間隔，無論大廳或房間均十分四正闊落，實用率極高，大廳採落地玻璃窗設計，外接露台，窗外滿眼綠油油樹景，遠望則是山景和低密度住宅樓景，頗有身處外國的感覺，清幽舒服。單位裝修以簡約為主調，採用白色和米色為主要用色，沒有過於花巧的擺設裝潢，透過留白空間來展現家居的寬敞通透舒適感，配合各種簡約的木製家具，為家區增添一份溫暖感。