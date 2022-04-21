有樓睇｜方便+靚裝+開揚景 全‧城匯高層靚盤1250萬放售（多圖）

不少人買樓的要求之一是方便，出入交通方便、日常購物方便、出門唔使日曬雨淋方便，總之方便好緊要！位於荃灣西的全‧城匯，鄰近荃灣西站，設有多條行人天橋連接區內多個商場，交通和購物都十分方便。現時屋苑有一個50萬靚裝單位放盤，位處極高層，擁有開揚市景、山景及少許海景，全屋光猛開揚，加上新淨靚裝，一入屋即能感受溫馨舒適的居家感覺。

50 萬靚裝 簡約不花巧 放盤單位為全‧城匯6座高層C室，實用面積522方呎，兩房間隔，叫價1,250萬元，平均呎價23,946元。單位業主花了約50萬元裝修，裝修非常新淨舒服，全屋以米色和淺啡色為主調，用料是看得到的優質，設計簡約不花巧、不易過時，亦容易配搭自己喜愛的裝飾擺設，塑造屬於自己的家居style，而且單位廚房改為半開放式設計，令大廳空間感即時level up！

超開揚樓景山景 少海景加持 景觀方面，由於單位位處極高層，前方沒有比它更高的物業，距離亦遠，即使單位望樓景，也是超開揚樓景，加上遠方的山巒點綴，以及有少許海景「加持」，景觀相當開揚舒適。